Son Mühür- Yeni yılın ilk dakikalarında milyonlarca cep telefonu kullanıcısının telefonuna ulaşan kısa mesaj, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında, aynı pasaport kaydı üzerinden birden fazla cihaz kullanıldığının tespit edildiği IMEI numaralarının 120 gün sonunda şebekelere kapatılacağı bildirildi.

Milyonlara aynı SMS gönderildi

BTK imzasıyla iletilen mesajda, pasaport kaydı kapsamında kullanılan IMEI numaralarının incelendiği belirtilerek, ikinci bir cihaz kullanımının tespit edilmesi halinde ilgili IMEI’nin geçici kullanım süresinin sonunda devre dışı bırakılacağı ifade edildi. Mesajın kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yükseldiği görüldü.

Yurt dışından getirilen telefonlara yakın takip

Türkiye’de yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları, kayıt yapılmadan 120 gün süreyle kullanılabiliyor. Bu süre içerisinde cihazın IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Mevzuata göre, bir kişi iki yıl içinde yalnızca bir cihazın IMEI kaydını kendi adına yaptırabiliyor.

Sistem açıkları kapatılıyor

Geçmiş dönemlerde sistemsel boşluklar nedeniyle bazı kullanıcıların tek pasaport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçici olarak kullanabildiği iddiaları uzun süredir kamuoyunda dile getiriliyordu. BTK’nın gönderdiği bu mesajlarla birlikte söz konusu uygulamanın sona erdiği ve denetimlerin sıkılaştırıldığı değerlendiriliyor.

Çift SIM kartlı telefonlar inceleme altında

Özellikle çift SIM kart destekli cihazlarda, aynı model iki telefonun IMEI numaralarının tek pasaport kaydı üzerinden sisteme tanımlanabildiği yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi. Yeni denetim mekanizmasıyla bu tür kayıtların tespit edildiği ve aynı pasaport üzerinden ikinci cihaz kullanan IMEI’ler için kapatma sürecinin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, tek bir telefonun iki IMEI numarasının aynı pasaporta kaydedilmesinin mevzuata aykırı olmadığını ise ayrıca vurguluyor.

Kayıt yapılmayan cihazlar 120 gün sonra kapanıyor

Mevzuat uyarınca, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde IMEI kaydı yapılmayan telefonlar mobil şebekelere kapatılıyor. Bu süre sonunda cihazların kullanımına izin verilmiyor.

IMEI kayıt ücreti 54 bin liraya yükseldi

Öte yandan 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretlerindeki artış da dikkat çekti. Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı kararıyla düşürülen oranlara rağmen, yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 54 bin liraya ulaştığı bildirildi. Bu durum, yurt dışı telefon kullanımını tercih eden kullanıcılar açısından önemli bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.