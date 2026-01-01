Olay, dün sabah saatlerinde Zekeriya köyü kırsalında yaşandı. Yayladan köye doğru ilerleyen 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu alana çığ düştü. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, 3 çoban çığ altında kaldı.

Bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çığ altında kalan çobanlardan Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı. Temel’in cenazesi, ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.

İki çoban için arama çalışmaları sürüyor

Çığ altında kaldıkları belirlenen diğer çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’ya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgenin yüksek rakımı, yoğun kar örtüsü ve zorlu arazi koşulları çalışmaları güçleştiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ara verildi

Bölgede yeni çığ riski bulunması ve hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerine gece saatlerinde ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden sahaya çıkarak çalışmalara kaldığı yerden devam etti.

Küçükbaş hayvanlar güvenli bölgeye tahliye edildi

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan, ekipler tarafından güvenli alanlara sevk edildi. Hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaklaşık 100 personel bölgede görev yapıyor

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesi ile katılıyor. Ekipler hem arama kurtarma hem de yol açma çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.