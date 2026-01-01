Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’un peş peşe yayımladığı uyarıların ardından İstanbul, 2026 yılının ilk gününe kar yağışıyla girdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluşurken, uzmanlar günün ilerleyen saatleri için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Karadeniz kaynaklı yağışlar geliyor

Uzman değerlendirmelerine göre saat 13.00 ile 16.45 arasında Karadeniz üzerinden hareket eden yağış kütleleri İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Bu zaman aralığında bazı bölgelerde kısa süreli ancak yoğun kar geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Risk altındaki ilçeler açıklandı

Yapılan uyarılarda Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane çevreleri öne çıktı. Karadeniz’e yakın ilçelerde yağışın ani şekilde kuvvetlenebileceği, şehir içindeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle bazı noktalarda karın daha yoğun hissedilebileceği ifade edildi.

Kısa süreli ama etkili olabilir

Havaforum’da paylaşılan bilgilere göre beklenen kar geçişleri uzun süreli olmayacak ancak etkisini kısa sürede gösterebilecek. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde yağışın yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Sürücülere dikkat çağrısı

Yetkililer, ani kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, yol yüzeylerinde kayganlaşma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması istendi.