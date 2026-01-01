Van’ın Çatak ilçesinde sabaha karşı meydana gelen çığ düşmesi paniğe yol açtı. İlçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta bulunan iki eve çığ isabet ederken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak yapılarda ciddi hasar oluştu.

İki eve çığ düştü, hasar büyük

Edinilen bilgilere göre, Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere düşen çığ, kısa sürede yapıları karla doldurdu. Olay sırasında evlerde bulunan kişilerin yara almadan kurtulduğu bildirildi. Ancak evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

22 ev boşaltıldı, vatandaşlar pansiyonlara yerleştirildi

Çığ olayının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, risk nedeniyle mahallede bulunan 22 evin tahliye edilmesine karar verdi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, ilçe genelindeki okul pansiyonlarına yerleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ ihbarı

Öte yandan Çatak’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştüğü yönünde ihbar alındı. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, arama çalışmaları için çevredeki vatandaşlar da olay yerine yöneldi.

Meteoroloji’den kuvvetli kar ve çığ uyarısı

Çatak ilçesinde 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.