Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Gürsel Aksel’de üç puan Göztepe’nin

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı’nda oynandı. Ev sahibi ekip, tribünlerin de desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutarken, etkili hücum performansıyla sonuca gitmeyi başardı.

Goller üç farklı isimden geldi

Göztepe’ye galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Miroshi, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan ve 82. dakikada Efkan Bekiroğlu’ndan geldi. Konuk ekip Çaykur Rizespor’un tek golü ise 60. dakikada penaltıdan Laçi ile kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar 10. galibiyetine ulaştı

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 10. galibiyetini elde ederek puanını 35’e yükseltti. İzmir temsilcisi, ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmış oldu.

Rizespor alt sıralardan uzaklaşamadı

Çaykur Rizespor ise ligdeki 8. yenilgisini alarak 18 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda istediği sonucu alamazken, alt sıralardan uzaklaşma şansını da kaçırdı.

Göztepe yükselişini sürdürmek istiyor

Teknik heyet ve taraftarlar, alınan galibiyetin ardından Göztepe’nin ligde üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmesini hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda da çıkışını devam ettirmek istiyor.