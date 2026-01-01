Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, 2025 yılı boyunca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla kadınlara yönelik sosyal destek hizmetlerini genişletti. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla kadınların güçlenmesi, çocukların sağlıklı gelişimi ve ailelerin desteklenmesi hedeflendi.

Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kadın ve çocuğa doğrudan ulaşıldı. İlçedeki 12 kültür ve mahalle merkezinde düzenlenen hobi ve meslek edindirme kurslarından 1600 kişi yararlandı. Karşıyaka 95 Aile Rehberliği hizmeti kapsamında 300 gebe ve anneye destek sağlandı. 750 aileye Hoş Geldin Bebek Çantası teslim edilirken, 36–60 ay arası çocuklara yönelik Çok Yönlü Gelişim Programı’ndan 50 çocuk faydalandı.

Danışmanlıktan sağlığa çok yönlü hizmet

Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla 200 kadın, sosyal hizmet uzmanlarıyla birebir görüşmeler yaparak destek aldı. Bostanlı ve İnönü mahallelerinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, yıl boyunca başvuru noktaları oldu.

Psikolojik danışmanlık kapsamında yetişkinlerle 411, çocuklarla 301 olmak üzere toplam 712 görüşme gerçekleştirildi. Kadın sağlığı eğitimleriyle 101 kadına ulaşıldı, 42 kadın KETEM’e yönlendirilerek sağlık kontrollerine eşlik edildi. Emzirme danışmanlığı hizmetinden 56 anne yararlandı.

Mahallelerde kadın dayanışması güçlendi

Kadın Gücü Mahallede Projesi kapsamında 12 mahallede ve 5 kurs merkezinde düzenlenen 17 buluşmayla yaklaşık 300 kadın bilgilendirildi. Kadın El Emeği Pazarlarından 500’e yakın kadın yararlanırken, 2. El Çocuk Pazarı etkinliklerinden 300 çocuk fayda sağladı.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı 30 kadın tamamlayarak sertifika aldı. Flört şiddeti, kumar bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele başlıklarında farkındalık eğitimleri yıl boyunca sürdürüldü.

“Dayanışmayı büyütüyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, daha güvende ve daha görünür olması için sosyal destek hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir yaşam zemini oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Ünsal, Karşıyaka’da dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.