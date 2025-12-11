Son Mühür/ Merve Turan - Menemen Belediyesi, bebekli annelerin dışarıda yaşadığı temel ihtiyaç sorunlarına çözüm sunmak amacıyla yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bebek bakım ünitelerinin “aile dostu belediye” anlayışıyla tasarlandığını belirterek, annelerin artık uygun bir yer aramak zorunda kalmadan bebeklerinin acil ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Pehlivan, “Rahat ve hijyenik bir ortam oluşturduk. İlçe merkezimizde başlattığımız bu hizmeti kısa sürede farklı bölgelere de yayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Menemen’de annelere yönelik hizmetlere bir yenisi eklendi

Menemen Belediyesi, bugüne kadar anne–çocuk odaklı birçok projeyi hayata geçirdi: İyi ki Doğdun Bebek paketi, anne bilgilendirme eğitimleri, çocuk oyun evleri ve Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyü gibi çalışmaların ardından yeni adım bebek bakım ünitesi oldu.

İlçe merkezinde alışveriş veya diğer sebeplerle bebekleriyle dışarıda bulunan annelerin rahatça kullanımına sunulacak ünite, temel bakım malzemeleriyle donatılacak.

Pilot uygulama menemen adliyesi önünde

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçe nüfusundaki artış ve doğum oranlarının yüksekliği nedeniyle annelere yönelik hizmetleri genişlettiklerini belirtti. Pilot uygulama olarak Menemen Adliyesi önünde kurulan ünite, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak. Pehlivan, “İşlek bir noktada yer alan bu alan, annelerin kimseye ricacı olmadan bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde tasarlandı. Önümüzdeki süreçte farklı semtlerde de yeni üniteler açmayı planlıyoruz” diye konuştu.