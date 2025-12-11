Çeşme’de gerçekleştirilen uluslararası eğitim programı, gençlik çalışanlarına yüksek kaliteli ve sürdürülebilir gençlik projeleri geliştirebilmeleri için gerekli araçları sağlamayı amaçlıyor. Eğitim içeriğinde proje planlama, liderlik, teklif hazırlama, fon geliştirme, risk yönetimi ve değerlendirme gibi temel başlıklar bulunuyor.

9 ülkeden 36 katılımcı yer alıyor

Türkiye, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Polonya, Çekya ve Litvanya’dan gelen toplam 36 gençlik çalışanı program kapsamında bir araya geldi. Katılımcılar, gayri resmi öğrenme yöntemlerini, uygulamalı çalışmaları ve kültürlerarası etkileşimi merkeze alan etkinliklerle mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker’den bilgilendirme sunumu

Eğitim programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, katılımcılarla buluşarak Çeşme'nin genel yapısı ve ilçenin eğitim vizyonu hakkında bir konferans verdi. Çöker’in sunumu, farklı ülkelerden gelen gençlik çalışanları tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Uluslararası iş birliği ağları güçleniyor

Çeşme’de devam eden program, gençlik çalışanlarının proje yönetimi alanındaki yeterliklerini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda ülkeler arası iş birliği ağlarının güçlenmesine de katkı sağlıyor. Eğitim sürecinin, katılımcıların hem mesleki hem de kültürel gelişimlerine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.