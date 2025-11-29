Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’te görüşmeleri devam eden 11. Yargı Paketi’ne ve çocuk ceza adaleti sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda konuşan Bakan Tunç, paketin ceza adaletinin etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

“11. yargı paketi, 10. pakette başlatılan düzenlemelerin devamı niteliğinde. Toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik 38 maddelik önemli düzenlemeler içeriyor” diyen Tunç, özellikle çocukların korunmasına yönelik maddelere dikkat çekti. Bakan, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı ve örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta kullanılmasına ilişkin cezaların artırıldığını aktardı.

Çocuk ceza adaleti sistemi için detaylı çalışma

Tunç, çocuk ceza adaleti sistemiyle ilgili kapsamlı bir çalışmanın zorunlu olduğunu ifade etti. “Toplumda meydana gelen bazı olaylar hepimizi derinden etkiliyor. Hem suç mağduru çocukların hem de suça sürüklenen çocukların zarar görmesini en aza indirmek önceliğimiz” dedi.

Bakan ayrıca, TBMM’de çocukların suça sürüklenme nedenlerini belirlemek ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı. Tunç, komisyonun yapacağı detaylı çalışmaların ardından yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini belirtti.

Meclis süreci ve beklenen düzenlemeler

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi’nin Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin bu hafta başlamasının beklendiğini ifade ederek, “Komisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra genel kurulda milletvekillerimizin değerlendirmesine açılacak” dedi. Paketle birlikte cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin de sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin eleştirilerin dikkate alındığını aktardı.