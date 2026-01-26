Cumhurbaşkanlığı tarafından 26 Ocak 2026 tarihli ve 33149 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler ve ilan bölümü yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
- Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Modelleme ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlanları
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar