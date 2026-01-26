Son Mühür- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı binlerce gencin sabırsızlıkla beklediği personel alımı için harekete geçti.

Resmi Gazete'nin 26 Ocak tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için hangi bölüme kaç personel alımı gerçekleştirildiği netleştirildi.



Hangi bölüme, kaç personel?



Buna göre;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a Jandarma Komutanlığı internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yaş gruplarına dikkat...



Adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek), lisansüstünü tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaysına göre 32 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek).