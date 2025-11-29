Son Mühür- Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun geneli üzerinde ise dolaylı etkisi olan yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara resmen başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanacak komisyonda, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek. Bakan Vedat Işıkhan, süreci değerlendirirken, asgari ücretin çalışma hayatındaki temel ücret göstergesi olduğunu vurguladı. Işıkhan, “Önceliğimiz, sosyal diyalog temelinde tarafların ortak akılla uzlaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Pazarlık 25–28 bin TL aralığında başlayacak

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz’ın aktardığına göre, yeni asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki hafta başlıyor. Komisyonun, pazarlık sürecine 25–28 bin TL aralığından başlaması bekleniyor.

Hükümet pazarlıkta aktif rol almıyor

İşçi tarafının talebi doğrultusunda komisyon yapısında değişiklik yapılırken, hükümet tarafından “pasifleştirme modeli” geliştirildi. Bu modele göre Hazine, Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlıkları ile TÜİK temsilcileri pazarlıkta aktif rol üstlenmeyecek, yalnızca teknik veri sağlayacak. Böylece işçi ve işveren temsilcileri zam görüşmelerini baş başa yürütecek.

Nihai karar 31 Aralık’a kadar açıklanacak

Komisyonun yeni asgari ücreti belirlemek için dört toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğu ile alınacak; eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek. Yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar kamuoyuna açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Yasa gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer kişiden oluşan toplam 15 üyeden meydana geliyor. Komisyon, belirlenen tarihlerde toplanıyor ve Bakanlığın atadığı üyelerden birinin başkanlığında karar alıyor.

Mevcut asgari ücret rakamları

Şu anda bir işçi için aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 TL 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak uygulanıyor.