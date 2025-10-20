Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlana Sıcak Bakış programına katılan Yusuf Özer, vergisel düzenlemeleri içeren torba yasa Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer yapılacak değişiklikler ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını cevapladı.

Vergi ile ilgili yeni düzenlemeler...

Komisyona giden yasada önemli konular var. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, bu taslak aynen geçtiği taktirde uygulanacak vergileri tek tek sıraladı.

Dördüncü dönem Geçici Vergi uygulaması tekrar geliyor. 2025 yılından geçerli olmak üzere 3, 6,9 ve 12 dönemler itibarıyla Gelir Vergi Beyannamesi verilecek

Konut Kira gelirlerine uygulanan Gelir vergisinden istisna uygulaması kalkacak. Bu yıl istisna 47 bin liraydı.

Kiraya verilen konutun satın alınmasında kullanılan kredi faizlerinin kira gelirinden düşürülmesi uygulaması kalkacak

Gayrimenkul alım satımlarından beyan edilen bedelin gerçek bedelden düşük olduğu tespit edilirse Vergi Siyah Cezası yüzde 25'den bir katına çıkarılıyor.

Taşıtların devrinde binde 2 oranında Noter harcı getiriliyor. Harç bin liradan az olmayacak.

İkinci araç satışı yapanlara, Gayrimenkul alım satım ticareti yapanlara, Diş Muayehanelerine, Veteriner Poliniklerine, Muayene uygunluk belgesi 20 bin, Kuyumculara, Diş Poliniklerine, Özel Poliniklere 30 bin, Diş hastaneleri, Hayvan Hastaneleri, 40 bin, Özel Tıp Merkezleri 50 bin, Veteriner muayehaneleri 10 bin TL harç ödeyecekler. Büyükşehirlerin nüfusu 30 bin'i aşan ilçelerinde harç bir kat artacaktır

Çek vadesinden önce bankanın ödememesi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkıyor. Sosyal Güvenlik Borçlanması yapacakların acele etmesinde yarar var.

Malulen, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren primi yüzde 20'den 21'e yükseltiliyor.

Prime esas kazancın üst sınırı Asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkıyor

İmalat dışı sektörde işveren primi teşviği 4 puandan 2 puana düşüyor.

Genç girişimci prim desteği kaldırılıyor

Emekli maaşlarından prim borç kesintisi yüzde 25'i geçmemek üzere yapılabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet payı olan yüzde 30'u yüzde 50'ye kadar yükseltme ya da %0'a indirme yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor.