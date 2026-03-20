Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İzmir genelinde sokaklar ve meydanlar alışılmadık bir sakinlik yaşadı. Bayram namazının ardından etkili olan kapalı hava ve yağmur, kentin en işlek noktalarının boş kalmasına yol açtı.

Kalabalık meydanlar boş kaldı

Bu yıl 3,5 gün olarak belirlenen bayram tatilinin ilk gününde, normalde yoğun yaya trafiğiyle dikkat çeken Alsancak Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı sabah saatlerinde sessizliğe büründü. Önceki günlerde vatandaşların çimlere oturarak dinlendiği alanlarda artık yalnızca derin bir sessizlik hakimdi.

Hava koşulları vatandaşları kapalı alanlara yönlendirdi

Kısa süreli yağmur ve serinleyen hava, İzmir halkını kapalı mekanlara yönlendirdi. Geniş sahil şeridindeki dinlenme alanları neredeyse boş kalırken, yalnızca kuş yemi satanlar iş başındaydı. Kentin normal günlerdeki insan uğultusu ve araç yoğunluğu yerini İzmir Körfezi’nden gelen dalga sesleri ve imbat rüzgarına bıraktı.

Kordonboyu’nda farklı bir bayram manzarası

Alsancak Kordonboyu’nda ise, alışılmış kalabalığın yokluğu farklı bir bayram görüntüsü ortaya çıkardı. Deniz kenarındaki yürüyüş yollarında sakin bir tempo hakim olurken, ziyaretçiler kısa süreli gezintiler için sahilde dolaştı.