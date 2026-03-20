Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, yaklaşan bayram tatili öncesinde ilçe genelindeki yeşil alanları ve dinlenme noktalarını baştan aşağı yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplerin titizlikle yürüttüğü faaliyetler sayesinde, Konaklıların bayram süresince sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği mekanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu. Ağaç budama işlemlerinden yabani ot temizliğine, peyzaj düzenlemelerinden çim biçme faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hummalı mesai, ilçenin çehresini bayrama özel bir şıklıkla donattı.

Yeşilin her tonunda estetik dokunuşlar

Bayram öncesinde sergilenen yoğun çalışma temposuyla, Konak sakinlerinin nefes aldığı tüm sosyal alanlar bakıma alındı. Ekiplerin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda, ağaçların çok daha sağlıklı gelişebilmesi adına profesyonel budama işlemleri uygulandı ve kuruyan dallar temizlenerek bitki formları koruma altına alındı. Sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda bitki sağlığının da ön planda tutulduğu bu peyzaj hamlesiyle, parklar baharın enerjisini ve bayramın neşesini yansıtan birer yaşam alanına dönüştürüldü.

Bakım seferberliği sokaklara taşındı

Konak Belediyesi’nin başlattığı bu tazelenme hareketi sadece park sınırları içerisinde kalmayıp, bağlantılı sokaklara ve cadde kenarlarına da yayıldı. Bahar mevsiminin gelmesiyle hızla çoğalan yabani otların temizlenmesi ve kontrolsüz büyüyen çimlerin biçilmesi işlemleriyle kentin genel dokusu korundu. Özellikle sokak aralarında sarkan ve yayalar için risk teşkil eden ağaç dalları tespit edilerek güvenlik öncelikli budama çalışmaları yapıldı. Bu sayede hem çevre güvenliği maksimum seviyeye çıkarıldı hem de şehrin genel estetiği bozulmadan korunmuş oldu.

Güvenli ve temiz bir şehir görünümü

Yürütülen bu kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları, yayalar için de sağlıklı bir yürüyüş ortamı oluşturulmasına katkı sağladı. Kaldırımlara ve yürüyüş yollarına taşan yabani otların arındırılmasıyla görsel kirliliğin önüne geçilirken, vatandaşların güvenle adım atabileceği bir çevre düzenlemesi hayata geçirildi. Konak Belediyesi, bayram boyunca ilçeyi ziyaret edecek misafirleri ve tüm yerel halkı, tertemiz ve düzenlenmiş bir kent ortamında ağırlamaya hazır hale geldi.