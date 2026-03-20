Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan Bayramı’nın eşiğinde belediyenin emektar personeliyle bir araya gelerek bayram sevincini şantiyelere taşıdı.

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler gibi sahadaki kritik birimlerde görev yapan mesai arkadaşlarıyla kucaklaşan Başkan Eşki, Bornova’nın son dönemde Türkiye genelinde en beğenilen belediyelerden biri seçilmesinin ardındaki asıl gücün çalışanlar olduğunu vurguladı. Bayramlaşma törenlerinde sadece yerel hizmetler değil, Türkiye’nin içinden geçtiği demokratik süreçler ve hukuk mücadeleleri de gündemin ana maddesini oluşturdu.

"Bu başarı Bornova sokaklarındaki alın terinin eseridir"

Bornova’nın her sokağında ve her parkında belediye çalışanlarının izi olduğunu belirten Başkan Ömer Eşki, iki yıllık görev süresi boyunca elde edilen takdirin toplu bir emeğin ürünü olduğunu dile getirdi. Farklı anket çalışmalarında Bornova Belediyesi’nin zirveye oynamasından duyduğu gururu ifade eden Eşki, temizlikten fen işlerine, ambulans hizmetlerinden yeşil alanların korunmasına kadar her alanda personelin özverili bir duruş sergilediğini kaydetti. Nüfusu hızla artan ve gelişen kentin karmaşasını bir düzene sokmanın ancak belediye çalışanlarının emeğiyle mümkün olduğunu söyleyen Başkan Eşki, personeline "İyi ki sizinleyiz, sizinle gurur duyuyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Türk demokrasisine vurgu: İmamoğlu süreci bir dönüm noktasıdır

Bayramlaşma programı kapsamında Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde personelle buluşan Başkan Eşki, konuşmasında Türkiye’nin demokrasi sınavına da geniş yer ayırdı. Geçtiğimiz yıl 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan hukuk dışı sürece değinen Eşki, bu durumun Türk demokrasi tarihine ağır bir darbe olarak geçtiğini savundu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılmasının bir yılını doldurduğunu hatırlatan Eşki, hukuk ve adalet meşalesinin 18 Mart İstanbul mitingiyle yeniden yakıldığını ve bu mücadelenin sönmeyeceğini ifade etti.

Küresel vicdan ve yerel sorumluluk hatırlatması

Orta Doğu’da süregelen savaşların ve masum insanların üzerine düşen bombaların gölgesinde bir bayrama girildiğini belirten Başkan Eşki, dünyadaki haksız savaşlara karşı duyarsız kalmadıklarını söyledi. Bayramların iyi dileklerle karşılandığını ancak toplumsal sorumlulukların da unutulmaması gerektiğini dile getiren Eşki, hem içeride demokrasi ve hukuk mücadelesi verdiklerini hem de dışarıdaki insanlık dramlarını takip ettiklerini belirtti. Kendi sorumluluk sahaları olan Bornova’da halka en iyi hizmeti sunmaya devam ederken, adaletli bir dünya ve Türkiye idealinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

"İnadına demokrasi ve adalet" diyen sendikal duruş

Bayramlaşma törenine katılan DİSK Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da işçilerin demokratik haklarına ve seçilmiş iradeye yönelik müdahalelere tepki gösterdi. Sandıktan çıkan iradenin hukuksuz tutuklamalarla baskılanmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Nazlıoğlu, tüm baskılara rağmen "inadına demokrasi" demeye devam edeceklerini söyledi. Çevre coğrafyalardaki emperyalist savaşların yarattığı kan gölüne de dikkat çeken sendika başkanı, emeğin ve demokrasinin savunulmasının her zamankinden daha hayati bir önem taşıdığını ifade ederek personelin bayramını kutladı.

