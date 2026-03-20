Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, ilçenin yerel ekonomik dinamiklerini ayakta tutan esnaf gruplarına yönelik sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekledi. Özellikle dini bayramlar öncesinde yoğunluğu katlanarak artan berber esnafını unutmayan belediye, hizmet kalitesini ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla özel tasarımlı yeni önlüklerin dağıtımını gerçekleştirdi. "Esnaf dostu belediyecilik" anlayışıyla hareket eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu hamleyle hem yerel ticaretin yanında olduklarını bir kez daha tescilledi hem de ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Kapı kapı ziyaret: Buca’nın berberlerine hijyenik dokunuş

Bayram telaşının en yoğun hissedildiği dükkanlardan biri olan berber salonları için başlatılan çalışma kapsamında, belediye ekipleri ilçe genelinde kapsamlı bir saha operasyonu yürüttü. Buca’nın en işlek caddelerinden en ücra sokaklarına kadar tüm berber dükkanlarını tek tek ziyaret eden ekipler, hijyenik yapısı ve modern çizgileriyle dikkat çeken yeni önlükleri esnafa elden teslim etti. Belediyenin kurumsal kimliğini ve logosunu taşıyan, dayanıklı kumaşlardan üretilen bu şık önlükler, esnafın bayram mesaisinde daha konforlu ve profesyonel bir görünümle hizmet vermesine olanak sağlıyor.

Başkan Görkem Duman: "Dayanışma kültürünü Buca’nın her köşesine yayıyoruz"

Projenin temel motivasyonunun yerel esnafın motivasyonunu artırmak olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her zaman sahadaki üreticinin ve esnafın destekçisi olacaklarını ifade etti. Esnafın bir kentin can damarı ve sosyal dokusunun en önemli parçası olduğunun altını çizen Başkan Duman, "Buca’da sadece hizmet üretmiyor, aynı zamanda köklü bir dayanışma kültürünü büyüterek geleceğe taşıyoruz. Bayram yoğunluğunun yaşandığı bu kritik günlerde esnafımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Tüm berber kardeşlerime bol kazançlı ve hayırlı bir bayram mesaisi diliyorum," sözleriyle projenin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Esnaftan teşekkür: "Hatırlanmak en büyük motivasyon"

Yılın en hareketli günlerini yaşayan Buca berberleri, kendilerine yönelik gerçekleştirilen bu sürpriz ziyaretten ve hediye edilen ekipmanlardan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Gün boyu süren yoğun çalışma temposu içerisinde belediyenin kapılarını çalarak kendilerine destek vermesinin paha biçilemez olduğunu belirten esnaf temsilcileri, bu tür ince düşünülmüş projelerin çalışma şevklerini artırdığını kaydetti. Modern tasarımlı önlükleri hemen kullanmaya başlayan berberler, kendilerini unutmayan Başkan Görkem Duman’a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini sunarak memnuniyetlerini ifade ettiler.