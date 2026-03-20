Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Ramazan Bayramı öncesinde belediye bünyesinde görev yapan tüm personel ile bir araya gelerek kentin emektarlarıyla bayramlaştı. Örnekköy Şantiye Tesisleri ve ana hizmet binasında gerçekleştirilen buluşmalarda Başkan Ünsal, her bir çalışanla tek tek el sıkışarak tebriklerini iletti. Karşıyaka halkına hizmet yolunda omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşlarına sağlıklı ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulunan Ünsal, belediyecilik hizmetlerinin temelinde yatan birlik ve beraberlik ruhunun kentin geleceği için en büyük teminat olduğunu vurguladı.

Şantiyelerden ana binaya uzanan bayram coşkusu

Bayramlaşma programının ilk durağı, kentin temizlik ve altyapı yükünü omuzlayan Örnekköy Şantiye Tesisleri oldu. Burada Temizlik İşleri ve Fen İşleri personeliyle buluşan Başkan Yıldız Ünsal, gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle Karşıyaka’nın her sokağına hizmet götüren emekçilere teşekkür etti. Şantiye ziyaretinin ardından rotasını belediyenin ana hizmet binasına çeviren Ünsal, burada da yüzlerce personelin bayramını kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda dayanışma mesajları ön plana çıkarken, belediye binası bayramın getirdiği manevi neşeyle doldu.

"Aidiyet ve güven en büyük gücümüz"

Karşıyaka Belediyesi’nin sadece bir kurum değil, köklü bir kültüre sahip büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Ünsal, personeline yönelik yaptığı konuşmada kurumsal aidiyetin önemine dikkat çekti. Karşıyaka’yı güçlü kılan esas unsurun, çalışanların birbirine duyduğu güven ve kuruma olan bağlılıkları olduğunu belirten Ünsal, bu ortak değerler sistemi sayesinde ilçeye sunulan hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını söyledi. Çalışanların sıcak gülümsemeleri ve samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan, Karşıyaka için üretmeye ve kenti güzelleştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Paylaştıkça çoğalan güzellikler ve toplumsal dayanışma

Konuşmasının devamında tüm Karşıyaka halkının bayramını kutlayan Başkan Yıldız Ünsal, bu özel günlerin toplumsal barış ve huzur iklimine katkı sağlamasını diledi. Bayramın, kalpleri sevinç ve umutla birleştiren bir köprü olduğunu ifade eden Ünsal, sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığına vurgu yaptı. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bayram döneminin, barışın ve esenliğin hakim olduğu bir geleceğe vesile olmasını temenni eden Başkan Ünsal, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğiyle sözlerini tamamladı.

Bayramlaşma iptal olmuştu

Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesindeki olumlu havaya karşın, ana şantiye binasında planlanan bayramlaşma töreni Kent A.Ş. çalışanlarının sert protestosuna sahne olmuştu. Yaklaşık 8 aydır maaşlarını alamadıklarını savunan işçiler, DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde pankartlar açarak hak gaspına uğradıkları gerekçesiyle eylem başlatmıştı. Biriken borçları ve ödenemeyen kiraları nedeniyle tepkilerini dile getiren emekçilerin kararlı duruşu üzerine, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ve beraberindeki bürokrat heyetinin programı iptal etmek zorunda kaldığı bildirilmişti. Sendika temsilcilerinin "İşçinin hakkı ödenmeden bayram olmaz" çıkışıyla devam eden gerginlik sonrası, Başkan Ünsal’ın makam aracına binerek şantiyeden ayrılması krizi daha da artırmıştı.