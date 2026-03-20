Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde hayata geçirilen "Çim Adam Atölyesi", ilçedeki miniklere hem öğretici bir deneyim sundu hem de keyif dolu anlar yaşattı. Aile katılımının esas alındığı bu renkli etkinlikte çocuklar, anneleri ve uzman eğitmenlerin eşliğinde hayal güçlerini somut eserlere dönüştürme fırsatı bulurken, sosyal becerilerini de güçlendirme şansı yakaladı.

Küçük sanatçılardan büyük yaratıcılık

Atölye çalışmalarında masa başına geçen minikler; makas, renkli kağıtlar ve yapıştırıcılar kullanarak kendi özgün "çim adam" karakterlerini tasarladılar. Görsel bir şölen eşliğinde ilerleyen etkinlik süresince çocuklar, ince motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda akranlarıyla paylaşma ve birlikte kolektif üretim yapma deneyimini tadına vardılar. Her bir çocuğun kendi emeğiyle ortaya koyduğu figürler, merkezlerde neşeli bir atmosfer oluştururken, veliler de çocuklarının bu tür kaliteli aktivitelerle büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Eşki ve ekibine teşekkürlerini sundular.

On farklı merkezde sosyal belediyecilik örneği

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde titizlikle yürütülen bu hizmetler, sadece bir oyun alanı değil, tam donanımlı birer sosyal öğrenme merkezi olarak işlev görüyor. İlçenin farklı noktalarına dağılmış olan Pınarbaşı, EVKA 3, Naldöken, Altındağ, Merkez Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Serintepe, Mevlana, Doğanlar ve Doğanlar Atatürk Çağdaş olmak üzere toplam 10 merkezde eş zamanlı olarak hizmet veriliyor. Bu yaygın ağ sayesinde Bornova’nın her köşesindeki ailelerin profesyonel çocuk gelişim desteğine ulaşması hedefleniyor.

500’den fazla çocuk güvenli ellerde sosyalleşiyor

Uzman eğitmen kadrosuyla 3 ile 5 yaş grubundaki 500’ün üzerinde çocuğa ev sahipliği yapan bu merkezler, erken çocukluk döneminde kritik öneme sahip olan sosyalleşme ihtiyacını karşılıyor. Çocuklar güvenli bir ortamda akranlarıyla etkileşime girip yeni bilgiler öğrenirken, aileler de gün içerisindeki işlerini gönül rahatlığıyla tamamlama imkanı buluyor. Bornova Belediyesi’nin bu vizyoner sosyal belediyecilik uygulaması, hem çocukların bireysel potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyor hem de aile ekonomisine ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sunarak kentin yaşam kalitesini yukarı taşıyor.

