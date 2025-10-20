Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partisinin il binasında gerçekleşen basın açıklamasında 9 Kasım’da düzenlenecek il kongresinde yeniden adaylığını koyduğunu basın mensuplarına duyurdu.

Ülkü Doğan: Tek gerçek muhalefet partisi biziz

İlçe başkanlarının tümünden destek alarak, il başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında İYİ Parti’yi İzmir’de hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Ülkü Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın yanında olmak için durmaksızın çalıştık. Teşkilatımızın tüm birimleri ile güçlü bir koordinasyon sağladık. Genel Başkanımızın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde halkın taleplerinin siyasetin önünde tutmak her zaman önceliğimiz oldu. Öncelikle bu zorlu ve onurlu görevde birlikte çalışma şerefine eriştiğim başta genel başkanımızın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Millet yorgun umutlar kırgın, çünkü bu düzen üreteni değil, biat edeni ödüllendiriyor ama biz razı değiliz. Çünkü biz Türkiye’nin susmayan sesi adaletin ve vicdanın direnciyiz. Bugün Türkiye bir yol ayrımında ya aynı yorgun düzenin içerisinde savrulacağız, ya da ayağa kalkacağız. Bu koşullar altında İYİ Parti ülkemizdeki tek gerçek muhalefet partisidir. Çözüm üreten, vizyon sunan ve kararlı bir duruş sergileyen tek güçtür.

Halkımızın güvenini kazanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Liderimiz Müsavat Dervişoğlu bu kentin bir değeridir ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir liderdir, Türk milletinin son kalesidir. İzmir’de başarılı olmak bizim için sadece siyasi bir talep değildir. İzmirli hemşerilerimizin desteğiyle partimizi hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

“Birlikte olursak başarırız”

Son olarak, 9 Kasım’daki il kongresinde aday olacağını ilçe başkanlarının desteğiyle açıklayan İYİ Partili Doğan, şu ifadeleri kullandı: “Buradan bir kez daha 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak il kongremize herkesi davet ediyorum. Kısmetse Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğiz. İl kongresinde yeniden aday olacağımı da buradan ilan ediyorum.

Bu adaylık halkımızın güvenini artırmak ve geleceğe emin adımla yürümek için attığımız kararlı bir adımdır. İzmir, cumhuriyetin kalbidir çağdaşlığın başkentidir. Bu kent Atatürk’ün izinden asla ayrılmayan insanların kentidir. Ben bu kentin evladıyım. Bu gün bir kez daha söylüyorum birlikte olursak başarırız. Bu şehirden yükselen ses Türkiye’nin her yerinden yankılanacak. Şimdi bir kez daha inançla yola çıkalım. Kadın emeğini, İzmir’in ruhunu birlikte büyüyelim. Unutmayalım ki ‘Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur’ bu değerli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”