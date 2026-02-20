Yeni Şafak’tan ekonomi yönetimine “Kurtuluş Reçetesi”!

Son Mühür- Yeni Şafak Gazetesi’nin 20 Şubat 2026 tarihli sayısında ekonomi politikalarına ilişkin dikkat çeken bir manşet yer aldı. Gazete, “Ekonominin Kurtuluş Reçetesi” başlığıyla yayımladığı haberde mevcut ekonomi yönetimini hedef alırken, ekonomik sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik öneri sıraladı.

Manşette, yüksek faiz, enflasyon ve kur baskısına karşı yapısal adımlar atılması gerektiği vurgulanırken, önerilerin hayata geçirilmesi halinde Türk lirasının değer kazanacağı ve ekonomik dengelerin iyileşeceği savunuldu.

İthalata ek vergi önerisi

Haberde, dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Çin’den yapılan ithalata yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uygulanması önerildi. Bu adımla yerli üretimin desteklenmesi ve döviz çıkışının sınırlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Akaryakıtta vergi düzenlemesi

Gazete, enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kaldırılması ve Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yarıya indirilmesi gerektiğini yazdı. Söz konusu düzenlemeyle üretim ve lojistik maliyetlerinin ayrıca düşeceği değerlendirmesine yer verildi.

Faiz gelirlerine vergi uygulaması

Ekonomi başlığında öne çıkan bir diğer öneri ise faiz gelirlerinden yüzde 25 oranında vergi alınması oldu. Bu uygulamanın finansal gelirler üzerinden kamu gelirini artıracağı ve ekonomik dengelere katkı sağlayacağı görüşü dile getirildi.

Döviz işlemlerine “Kazanç vergisi”

Haberde, döviz alım-satım işlemlerinden kazanç elde edenlere yönelik vergi getirilmesi önerildi. Döviz işlemlerinin vergilendirilmesiyle kur üzerindeki spekülatif baskının azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

Enflasyon ve faizin düşürülmesi hedefi

Gazete, kur dalgalanmalarının kontrol altına alınmasıyla enflasyon ve faiz oranlarının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi gerektiğini savundu. Bu çerçevede kur sarmalının kırılmasının ekonomik istikrar açısından kritik olduğu vurgulandı.

Gıda fiyatları için “Cumhur Reyonu” modeli

Haberde yer verilen son öneri ise gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik “Cumhur Reyonu” uygulaması oldu. Bu modelle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının sınırlandırılması ve tüketicinin korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Gazetenin manşetinde yer alan önerilerin, ekonomik sorunlara çözüm olarak sunulduğu ve söz konusu adımların uygulanması halinde üretim, istihdam ve refahın artacağı görüşüne yer verildi.