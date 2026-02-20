Son Mühür - ABD’de Victoria’s Secret’ın eski patronu ve milyarder iş insanı Les Wexner, 2019’da hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi (House Oversight Committee) önünde ifade verdi. Wexner’ın ifadesinin, komitenin Epstein’ın ağı ve finansal ilişkilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alındığı belirtildi.

Yaklaşık dört buçuk saat süren oturum sırasında Wexner’a yöneltilen sorular devam ederken, avukatı Michael Levy’nin müvekkiline uzun ve dolaylı cevaplar verdiği gerekçesiyle kulağına “Bir soruya beş kelimeden fazla yanıt verirsen seni öldürürüm” diye fısıldadığı anlar sıcak mikrofonlara yansıdı ve kamuoyunda gündem oldu. Wexner’ın ise bu uyarının ardından gülümseyerek daha kısa yanıtlar vermeye başladığı görüldü.

Wexner, ifadesinde Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini “aldatıldım” sözleriyle tanımlayarak, suçlunun kurduğu düzen nedeniyle kendisinin de zarar gördüğünü öne sürdü. Komite önünde yaptığı savunmada, eski finans yöneticisi Epstein’ın işlediği suçlara dair herhangi bir bilgisi bulunmadığını ve hiçbir usulsüzlüğe dahil olmadığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin kamuya açık olarak yayımlanan video ve kayıtları gündem yaratırken, avukatın sert uyarısının yer aldığı anlar sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.