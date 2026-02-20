Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diplomasi trafiğini yakından ilgilendiren yeni bir atamaya imza attı. Putin’in imzaladığı kararnameye göre Sergey Verşinin, yürüttüğü Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak Türkiye’deki en üst diplomatik temsilcilik görevine getirildi.

Aynı kapsamda imzalanan bir başka kararnameyle Rusya’nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Bu görev değişimleri, Moskova’nın dış politika kadrolarında yeni bir düzenlemeye gittiği şeklinde yorumlanıyor.

Ankara büyükelçiliğinde görev değişimi süreci

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz yıl Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Aleksey Yerhov’u Taşkent Büyükelçiliğine atamıştı. Yeni kararnameyle birlikte Ankara’daki diplomatik temsil görevini Sergey Verşinin devralacak.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin yoğun diplomatik temaslarla sürdüğü bir dönemde gerçekleşen atama, iki ülke arasındaki diplomatik iletişim açısından önem taşıyor.

Sergey Verşinin kimdir?

1954 doğumlu Sergey Verşinin, Rus diplomasi geleneğinin önemli kurumlarından biri olan Moskova Devleti Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden (MGIMO) 1976 yılında mezun oldu. 1991’de ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’ni tamamladı.

Diplomatik kariyeri boyunca Rusya’nın Fas, Cezayir ve Tunus’taki temsilciliklerinde görev yapan Verşinin, 1999–2003 yılları arasında Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi olarak görev üstlendi.

2004 yılından itibaren Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli üst düzey görevler yürüten Verşinin, 2018’den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.