Son Mühür- On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk Cuma'sında Safi Arpaguş yönetimindeki Diyanet İşleri Başkanlığı inananlara, ''Ramazan, Cami ve Hayat'' başlıklı Cuma hutbesiyle seslendi.

''Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ve sena olsun ki, on bir ayın sultanı Ramazan-ı şerife kavuştuk'' denilen hutbede,

''Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, bizlere, birçok kazanım sunduğu gibi camilerle aramızdaki bağı yeniden tesis etmek, kuvvetlendirmek ve geliştirmek için de nice fırsat sunmaktadır.

Cami merkezli bir hayat...



Ramazan-ı şerif; ezanları, mukabeleleri, ilim halkaları, teravihleri ve avlusunda kurulan iftar sofralarıyla cami merkezli bir hayatı inşa ve ihya etmemize vesile olmaktadır.

Zira camiler; medeniyetimizin beşiği, şehirlerimizin kalbidir.

amiler; imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, “Camiler, beldelerin Allah’a en sevimli olan mekânlarıdır.” mesajı verildi.

Dünya nimetlerine aşırı bağlılık...



''Aile bağlarının zayıfladığı, akraba ve komşuluk ilişkilerinin tükenme noktasına geldiği bir çağda yaşıyoruz'' hatırlatmasının yapıldığı hutbede,

''İnsan, günden güne yalnızlaşmakta, kalabalıklar içinde kimsesiz kalmaktadır.

Dünya nimetlerine aşırı meyletmenin yol açtığı huzursuzluk, kişinin; hayatı dünyadan ibaret görmesine, maneviyattan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Yaşadığımız bütün bu sıkıntıların çaresi ise; cami ile hayat arasındaki bağı güçlendirmekten, İslam’ın evrensel hakikatlerini, bizi biz yapan değerleri yeniden gündemimize taşımaktan geçmektedir'' ifadeleri dikkat çekti.

