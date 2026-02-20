Son Mühür - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Kırıkhan olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 9,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

''Süreç bitmiş değil...''

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."