Türkiye'de yayıncılık faaliyetlerini sürdüren basın kuruluşlarının en önemli gelir kapılarından biri olan resmî ilan yayım ücretlerinde beklenen artış kararı netleşti. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan ve medya sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğini hedefleyen yeni "Resmî İlan Fiyat Tarifesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete'nin 25 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlandı. Toplamda 1.027 gazete ve internet haber sitesini doğrudan etkileyen bu kritik düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak.

Yayıncılık sektörüne finansal destek ve yeni ücret baremleri

Basın kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını korumaları adına stratejik bir hamle olarak görülen bu fiyat güncellemesi, farklı kategorideki yayın mecraları için ayrı oranlarda belirlendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre; günlük fiili satış rakamı 50 bin adedin altında seyreden gazeteler ile internet haber sitelerinin ilk beş kategorisinde bulunan mecralar için yayım bedelleri %25,41 oranında artırıldı. Bu kapsamda daha önce 185 TL olarak uygulanan bir sütun/santim ve kutu yayım ücreti, yeni yılla birlikte 232 TL olarak faturalandırılacak. Bu artışla birlikte, özellikle yerel basının operasyonel maliyetleri karşısında direncinin artırılması hedefleniyor.

Yüksek tirajlı gazeteler ve genel kategori için güncel rakamlar

Düzenlemenin bir diğer ayağını ise yüksek erişimli medya organları oluşturuyor. Günlük fiili satışı 50 bin barajının üzerinde bulunan büyük ölçekli gazeteler ile internet haberciliğinde "Genel Kategori" listesinde yer alan platformlar için de fiyatlar yeniden revize edildi. Bu segmentte yer alan yayınların ilan gelirlerine %25,24 oranında bir artış yansıtıldı. Mevcut tarifede 210 TL olan birim yayım bedeli, yeni düzenleme ile 263 TL seviyesine yükseltildi. Basın İlan Kurumu’nun bu hamlesi, dijitalleşen medya dünyasında nitelikli habercilik yapan mecraların finansal altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Genel Müdür Abdulkadir Çay: "Basınımız için can suyu olacak"

Yeni tarifenin yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, alınan kararın sektör üzerindeki hayati önemine dikkat çekti. Resmî ilan gelirlerinin artırılmasının basın camiası için "can suyu" niteliği taşıdığını belirten Çay, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını iletti. Ayrıca İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Genel Kurul üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür eden Çay, kararların sadece basın sektörünü değil, kamu maliyesinin dengelerini de gözetecek şekilde, hassas bir teraziyle alındığının altını çizdi.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve özgün içerik vurgusu

Genel Müdür Çay, açıklamasının devamında kurumun gelecek vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Karar alma süreçlerinde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını önceliklendirdiklerini ifade eden Çay, yayıncılık anlayışında özgünlüğün ve rekabet gücünün desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Sektörün sürdürülebilirliğini korurken kamu menfaatini de gözeten bir denge kurmaya çalıştıklarını belirten Abdulkadir Çay, yeni fiyat tarifesinin tüm basın dünyasına hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.