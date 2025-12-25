Tunceli semalarında gece saatlerinde meydana gelen ve henüz kaynağı tam olarak belirlenemeyen doğa olayı, şehir genelinde büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Kent merkezi ile çevre ilçelerde eş zamanlı olarak gözlemlenen parlak bir ışık kütlesi, karanlık geceyi saniyeler içinde gündüze çevirdi. Gökyüzündeki bu sıra dışı ışık yansımasının hemen ardından duyulan ve yer yer sarsıntı hissi uyandıran şiddetli patlama sesi ise vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Olayın etkisiyle sokaklara çıkan birçok kişi, yaşadıkları durumu anlamlandırmaya çalışırken, gizemli parlamanın geniş bir coğrafyadan hissedildiği öğrenildi.

Güvenlik kameraları o anı saniye saniye kaydetti

Şehir merkezindeki pek çok noktada bulunan güvenlik kameraları, gökyüzündeki bu esrarengiz parlamayı anbean kayıt altına aldı. Sosyal medyada hızla yayılan ve resmi kayıtlarla da doğrulanan görüntülerde, gökyüzünün aniden yoğun bir ışık huzmesiyle kaplandığı ve çevrenin tıpkı bir flaş patlaması gibi aydınlandığı net bir şekilde görülüyor. Işığın yayılma hızı ve ardından gelen ses dalgası, olayın atmosferin üst katmanlarında meydana gelen bir doğa olayına işaret ettiği yorumlarını beraberinde getirdi. Görüntülerin profesyonel ekipler tarafından incelenmesiyle ışığın yönü ve düşme açısı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Sosyal medyada 'Meteor' iddiası gündeme oturdu

Olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren dijital platformlar Tunceli’den gelen paylaşımlarla dolup taştı. Patlama sesinin şiddeti ve ışığın büyüklüğü nedeniyle binlerce kullanıcı, yaşanan hadiseyi "Tunceli’ye meteor düştü" şeklinde yorumlayarak paylaşımlarda bulundu. Özellikle çevre illerden de görüldüğü iddia edilen bu parlama, bölge halkı arasında en çok konuşulan konu haline geldi. Vatandaşlar, gök taşı düşmesi ihtimaline karşı yetkililerden gelecek açıklamayı beklerken, bazı kullanıcılar ise olayın atmosferik bir elektrik boşalması ya da farklı bir astronomik olay olabileceğine dair teoriler üretti.

Resmi makamlardan açıklama bekleniyor

Tunceli ve ilçelerinde paniğe yol açan parlak ışık ve patlama sesine ilişkin henüz resmi bir kurumdan net bir bilgilendirme yapılmadı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin bölgede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına dair saha taramalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor. Gerek astronomi uzmanlarının gerekse yerel yetkililerin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda, bu gizemli ışığın bir gök taşı (meteor) girişi mi yoksa farklı bir hava olayı mı olduğu kesinlik kazanacak. Şimdilik sessizliğini koruyan resmi makamların, verilerin toplanmasının ardından kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.