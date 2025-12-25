Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasına karar verdi. Toplamda 20 şüpheli gözaltına alınacak.

FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün kamuya yönelik mahrem yapılanması hedef alındı. Söz konusu yapılanma, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EPDK, SDÜ, FÜ gibi önemli kurumlar üzerinden faaliyet gösteriyor.

Soruşturma, devletin çeşitli kurumlarına yönelik örgütsel hatlardan yapılan ardışık ve tekil arama kayıtları ile ankesörlü/sabit hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen şüpheliler üzerine yoğunlaşarak, kapsamlı bir operasyonun planlanmasına yol açtı.

20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, operasyonel hatlar üzerinden FETÖ/PDY ile iletişim kurdukları belirlenen 20 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Bu şüpheliler arasında 5 aktif, 14 ihraç ve 1 sivil olmak üzere toplam 20 kişi bulunuyor. Şüphelilerin Ankara merkezli 8 ilde, 25 Aralık 2025 tarihi itibariyle yapılacak eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmaları planlanıyor.

Eş zamanlı operasyon başlatıldı

Soruşturma ve operasyonlar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Şüphelilerin yakalanmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk işlemleri başlatılacak.

Soruşturma ve operasyonun detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, FETÖ/PDY'nin kamuya sızma ve örgütsel faaliyetlerini sürdürme çabalarına karşı bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu operasyon, devlet kurumlarında sızma ve terör örgütüne yönelik organize faaliyetlerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.