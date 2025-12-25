İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. TİMS&B Prodüksiyon’un Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde başlatılan yasal süreç dahilinde ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen dosya kapsamında adli makamlara sevk edilen ünlü yapımcı, savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Medya dünyasının yakından takip ettiği bu gelişme, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonun bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın detayları ve yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, sanat ve yapım dünyasından tanınmış isimleri de içine alan kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu süreçte Yusuf Timur Savcı’ya yönelik ağır ithamlar gündeme geldi. Ünlü CEO hakkında, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıracak fiziksel alan veya teknik donanım sağlamak, kullanıcıların deşifre olmasını engelleyecek tedbirler almak ve kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu madde temin etmek gibi iddialar üzerinde duruldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Savcı, bu suçlamalar ışığında sorgulanmak üzere ilgili birimlere götürüldü.

Adli Tıp süreci ve teknik incelemeler

Soruşturma prosedürleri gereği, gözaltı sürecinde Yusuf Timur Savcı’nın biyolojik örneklerinin alınması kararlaştırıldı. Savcı, gerekli teknik incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada uzman doktorlar eşliğinde kan ve saç örneği verme işlemleri tamamlanan yapımcı, bilimsel raporların hazırlanması için beklenen rutin aşamalardan geçti. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin son bulmasının ardından, dosyadaki deliller ve iddialar hakkında beyanda bulunmak üzere Çağlayan’da yer alan İstanbul Adalet Sarayı’na nakledildi.

Savcılık kararı: İfadesi alındıktan sonra serbest

İstanbul Adalet Sarayı’nda savcı karşısına çıkan Yusuf Timur Savcı, soruşturma dosyasına giren iddialara ilişkin savunmasını gerçekleştirdi. Sorgu odasında yöneltilen soruları yanıtlayan ve olayla ilgili detaylı beyanlarda bulunan Savcı’nın durumu, savcılık makamı tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemeler ve alınan ifade sonrasında Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Adliyeden ayrılan ünlü yapımcı hakkındaki soruşturmanın, teknik raporlar ve toplanan diğer deliller ışığında devam edeceği öğrenildi.