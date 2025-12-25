Son Mühür- Küresel otomotiv sektöründe artan üretim maliyetleri ve tüketici beklentilerindeki değişim, giriş seviyesi otomobil pazarını hızla küçültüyor. Üreticiler düşük kar marjı nedeniyle daha pahalı ve kârlı segmentlere yönelirken, 20 bin doların altındaki yeni araçlar ABD pazarından çekiliyor.

Nissan Versa için üretim kararı

Nissan, ABD’de uzun süredir giriş seviyesi olarak konumlandırılan Versa modelinin üretiminin yıl sonunda sona ereceğini duyurdu. Bu karar, 20 bin doların altında başlangıç fiyatıyla satılan yeni otomobil döneminin fiilen kapanması anlamına geliyor. Daha önce Mitsubishi Mirage için de benzer bir üretim durdurma kararı alınmıştı.

Odak orta sınıf ve SUV modelleri

Şirket, kaynaklarını daha yüksek karlılık sunan modellere kaydırmayı planlıyor. Nissan’ın yeni dönemde Sentra ve Altima gibi orta sınıf sedanlara, ayrıca Kicks gibi kompakt SUV’lara ağırlık vermesi bekleniyor. Versa’nın üretimden çekilmesiyle birlikte markanın ABD’deki en uygun fiyatlı sıfır aracı, 22 bin 910 dolarlık Kicks Play oldu.

“En ucuz sıfır otomobil” unvanı el değiştirdi

Versa’nın piyasadan ayrılmasıyla birlikte ABD’de “en ucuz sıfır otomobil” unvanı da değişti. Güncel verilere göre bu unvan, 22 bin 150 dolarlık başlangıç fiyatıyla 2026 Hyundai Venue’ye geçti. Sedan segmentinde ise 23 bin 385 dolarlık Kia K4 en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar daha da yükselebilir

Sektör temsilcileri, giriş seviyesi araçların düşük kar marjı nedeniyle üreticiler açısından cazibesini yitirdiğini belirtiyor. Yatırımların SUV ve elektrikli otomobillere yönelmesi, uygun fiyatlı modellerin sayısını daha da azaltıyor. Bu durum, ABD pazarında yeni araç fiyatlarının genellikle 22–25 bin dolar bandının altına düşmesini zorlaştırırken, bütçesi sınırlı tüketiciler için seçeneklerin daralmasına yol açıyor.

ABD’de en uygun fiyatlı yeni modeller

Mevcut tabloda ABD pazarındaki en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında 22 bin 150 dolarlık Hyundai Venue, 22 bin 910 dolarlık Nissan Kicks Play ve 23 bin 385 dolarlık Kia K4 yer alıyor.