Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında ek deliller gerekçesiyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, bugün saat 09.00 sıralarında İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Sadettin Saran’a ait saç örneklerinde kokain testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltı kararı uygulandı. Başsavcılık, Saran’ın “uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanmak” suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Saran’ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Geceyi jandarmada geçirdi

Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Sadettin Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Saran’ın geceyi burada geçirdiği, sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çağlayan’da olağanüstü önlemler

Sadettin Saran’ın adliyeye getirilecek olması nedeniyle Çağlayan Adliyesi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Çok sayıda TOMA adliye önüne konuşlandırılırken, çevrede kalkanlı polis ekipleri görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin adliye binası içerisinde de artırıldığı gözlendi.

Taraftarlardan destek

Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, destek amacıyla Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı alanda toplanan taraftarlar, tezahüratlarla destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de statta bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alındığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanarak, “Başkanımızın bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.

Kulüp açıklamasında ayrıca, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve avukatların soruşturma sürecinde Saran’a eşlik ettiği belirtildi.

Soruşturmada daha önce neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında Sadettin Saran hakkında daha önce de “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamalarıyla işlem yapılmıştı.

Yurt dışında bulunan Saran, 20 Aralık’ta İstanbul’a gelerek savcılığa ifade vermiş, ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. ATK raporunda saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise negatif çıktığı tespit edilmişti. Bu süreçte Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Soruşturma, elde edilen yeni deliller doğrultusunda sürdürülüyor.