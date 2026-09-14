Dünya genelinde Disney+ üzerinden seyirciyle buluşacak olan proje, Fox ekranlarında fırtınalar estiren orijinal evrene taze bir nefes kazandırıyor. Michael Scofield ile Lincoln Burrows kardeşlerin efsaneleşen hikayesi geride kalırken yapımcılar yepyeni bir kaçış planı için kolları sıvadı. Kameralar resmen kayıtta.

Yıllardır süren senaryo hazırlıklarının ardından prodüksiyon aşamasına geçilmesi, geri sayımın hızlandığını gösteriyor. Ekran başındakiler şimdiden yeni kadronun kimlerden oluştuğunu ve hikayenin hangi hapishanede geçeceğini araştırıyor. Heyecan doruğa çıktı.

Yeni Prison Break dizisinin konusu

Yeni dizinin adı Prison Break: Black Creek olarak belirlenirken hikaye, sevdiği birine yardım etmek uğruna gardiyan kılığına giren eski bir kadın askerin amansız mücadelesini anlatıyor.

Orijinal yapımla aynı evreni paylaşan yeni serüven, Amerika'nın en tehlikeli ve kaçılması imkansız görülen hapishanelerinden birinde geçiyor. Ana karakter, sistemin açıklarını ararken hem azılı mahkumlarla hem de yozlaşmış gardiyanlarla çarpışıyor. Olaylar nefes kesen bir tempoyla ilerliyor.

Yapım detayı Resmi dizi bilgisi Dizinin resmi adı Prison Break: Black Creek Yayın platformları Hulu (ABD) / Disney+ (Türkiye ve Global) Senaryo ve yürütücü yapımcı Elgin James Orijinal yaratıcı / yapımcı Paul T. Scheuring Başrol oyuncuları Emily Browning, Lukas Gage, Drake Rodger Mevcut durum Set çekimleri başladı

Yeni Prison Break oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrollerini Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger üçlüsü paylaşıyor.

Kadroda ayrıca Clayton Cardenas, JR Bourne, Noah Emmerich, Georgie Flores ve Myles Bullock gibi yetenekli aktörler boy gösteriyor. Yeni seride Michael Scofield karakterine can veren Wentworth Miller oynamıyor. Oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada heteroseksüel karakterleri canlandırmak istemediğini belirterek projeye kesin bir dille veda etmişti. Taşlar yerinden oynuyor.

Yeni dizi hangi platformda ve ne zaman yayınlanacak?

Yeni Prison Break dizisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital platform Hulu üzerinden, Türkiye dahil uluslararası pazarda ise Disney+ ekranlarından yayınlanacak.

Mayans M.C. serisiyle tanınan Elgin James'in kaleme aldığı dizinin ilk sezon bölümlerinin prodüksiyon takvimine göre 2027 yılının ilk aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Orijinal serinin yaratıcısı Paul T. Scheuring bu kez dümenin başına geçmek yerine yönetici yapımcı unvanıyla projeye omuz veriyor. Zaman hızla akıyor.