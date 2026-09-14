Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için beklenen devlet desteği devreye girdi. Türkiye İş Kurumu, 2026 yılı 5. dönem proje hibe başvurularını resmen açarak girişimcilere can suyu sundu. Çalışma hayatına tutunmak isteyen binlerce kişi için yeni bir kapı aralandı.

Kurum, iş kanununa uymayan ve engelli çalıştırmayan şirketlerden kestiği idari para cezalarını doğrudan dezavantajlı vatandaşların üretimine aktarıyor. Toplanan dev bütçe, meslek edindirmeden teknolojik uyum araçlarına, korumalı işyerlerinden sıfırdan kurulacak işletmelere kadar geniş bir yelpazeye dağıtılıyor. Çarklar hızla dönüyor.

Takvim son derece dar işliyor. Müracaatların tamamlanmasına sayılı günler kalırken başvuru rehberleri İŞKUR portalında erişime açıldı. Evraklarını eksiksiz toplayan talipliler, projelerini komisyon onayına sunmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı. Zaman aleyhe işliyor.

İŞKUR proje hibe desteği başvurusu ne zaman bitiyor?

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların proje başvuruları 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona eriyor.

Başvuru türü Son başvuru tarihi Başvuru kanalı Kendi işini kurma projeleri 16 Eylül 2026 (Saat 23.59) e-Devlet kapısı Destekli istihdam ve mesleki eğitim 16 Eylül 2026 (Mesai bitimi) İŞKUR İl Müdürlükleri Korumalı işyeri projeleri 16 Eylül 2026 (Mesai bitimi) İŞKUR İl Müdürlükleri

Vakit daralıyor. Kendi işini kuracak girişimcilerin sistem kapanmadan önce dosyalarını elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor. İl müdürlüklerine elden ya da posta yoluyla iletilen şahsi başvurular doğrudan reddediliyor.

Hangi projelere hibe desteği veriliyor?

Destek paketinde aslan payını kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hazırladığı üretim odaklı projeler üstleniyor.

Program yalnızca bireysel girişimlerle sınırlı kalmıyor. Engellilerin işe ve işyerine uyumunu sağlayan teknolojik aparatlar, istihdamı artıran mesleki eğitim kursları ve korumalı işyeri modelleri de mali kaynaktan pay alıyor. Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları hazırladıkları özel istihdam modelleriyle hibe pastasından faydalanabiliyor. Üretim gücü katlanıyor.

İŞKUR hibe başvurusu nasıl yapılır?

Kendi işletmesini hayata geçirmeyi planlayan engelli ve eski hükümlü adaylar, müracaatlarını doğrudan turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek tamamlıyor.

Adayların sisteme bağlandıktan sonra "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Desteği" ekranından hazırladıkları iş planını, bütçe tablosunu ve yetkili sağlık raporlarını yüklemesi şart koşuluyor. Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler ise hazırladıkları kurumsal dosyaları 16 Eylül mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden teslim ediyor. Değerlendirme komisyonu nihai listeyi duyuracak.