İzleyiciler yayına girecek bölümleri heyecanla beklerken arama motorlarında sezon takvimine dair sorular tırmanışa geçti. Dizinin soluksuz temposuna kapılmaya hazırlanan dizi tutkunları, maceranın kaç bölümden oluştuğunu ve devamının gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Merak tırmanıyor.

Sosyal medyada yayılan fragmanlar beklentiyi zirveye taşıdı. İki zıt cerrahın kusursuz görünüm tutkusu üzerinden tutuştuğu felsefi savaş, modern çağın güzellik tabularını sorgulatacak. Gözler gösterim saatine kilitlendi.

Plastic Beauty 1. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı?

Plastic Beauty dizisinin birinci sezonu toplam 8 bölüm olarak tasarlandığı için yapımın 9. bölümü ekranlara gelmeyecek.

Platform, ilk sezonun tüm bölümlerini 17 Eylül 2026 Perşembe günü tek seferde dünya genelindeki abonelerinin erişimine açıyor. Sekizinci bölümle birlikte ilk hikaye örgüsü noktalanıyor. Seyircilerin bir sonraki haftayı beklemesine gerek kalmıyor; serüven tek solukta izlenebiliyor. Perde şimdilik kapanıyor.

Dizi bilgisi Resmi yapım detayı Çıkış tarihi 17 Eylül 2026 Yayın platformu Netflix Sezon ve bölüm sayısı 1. sezon (8 bölüm) Başrol oyuncuları Mayu Matsuoka, Riisa Naka Tür Tıbbi drama, gerilim, gizem

Plastic Beauty dizisinin konusu nedir ve kadrosunda kimler var?

Dizi, acil servisteki travma cerrahlığı kariyerini geride bırakıp lüks bir estetik kliniğinde çalışmaya zorlanan yetenekli operatör doktor Fumi Numata ile güzelliği kurtuluş sayan ünlü hekim Rin Tohyama arasındaki amansız çatışmayı işliyor.

Bıçak altına yatan hastaların iç dünyasındaki derin yaraları gözler önüne seren yapım, cerrahi operasyonlardan ziyade bedensel değişim arzusunun yarattığı psikolojik tahribata ayna tutuyor. Başrolleri Mayu Matsuoka ile Riisa Naka paylaşıyor. Kadroda ayrıca Shotaro Mamiya, Minami Tanaka, Hiromi Nagasaku ve Atsuro Watabe gibi yetenekli isimler boy gösteriyor. Gerilim tırmanıyor.

Plastic Beauty 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin yapımcısı K2 Pictures ile yayıncı Netflix, Plastic Beauty için henüz resmi bir 2. sezon onayı vermedi.

İlk sezonun global izlenme rakamları ve izleyici geri bildirimleri projenin geleceğini belirleyecek. Mini dizi kurgusuyla tasarlanan yapım yeterli ilgiyi yakalarsa yapımcılar yeni hikaye için yeşil ışık yakacak. Resmi açıklama gelene kadar hikaye 8 bölümle sınırlı kalıyor. Bekleyiş sürüyor.