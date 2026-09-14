Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüten Akyüz, Türk bankacılık sektöründe 40 yılı aşan tecrübesiyle biliniyordu. Vefat haberi iş ve ekonomi çevrelerinde derin bir üzüntü yaratırken, mesai arkadaşları ile sektör temsilcileri peş peşe taziye mesajı yayımladı. Acı haber tez duyuldu.

Başarılı iktisatçının cenaze programı da kesinleşti. Merhumun naaşı, ailesi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılacağı törenle Kocaeli'de toprağa verilecek. Dualar göğe yükselecek.

Osman Akyüz neden öldü?

Osman Akyüz, Balıkesir'de geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybetti.

İki gün önce aniden fenalaşan kıdemli finansçı, ilk müdahalesinin hemen ardından entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Hekimlerin zamana karşı yürüttüğü kritik müdahaleler sonuç vermedi ve usta bankacı 14 Eylül 2026 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Çabalar yetersiz kaldı.

Katılım finansının duayeni Osman Akyüz kimdir?

Osman Akyüz, Türkiye'de faizsiz finans kurumlarının temellerinin atıldığı 1980'li yıllardan itibaren sektöre yön veren, Albaraka Türk ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde üst düzey liderlik yapmış kıdemli bir iktisatçı olarak tanınıyor.

Bilgi başlığı Resmi biyografi detayı Doğum yılı ve yeri 1955 - Trabzon / Vakfıkebir Mezun olduğu fakülte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Albaraka Türk Genel Müdürlüğü 2002 - 2009 Yürüttüğü son görevler TKBB Genel Sekreterliği, Hayat Finans YK Üyeliği Vefat tarihi ve yaşı 14 Eylül 2026 (72 yaşında)

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 1955 yılında dünyaya gelen Akyüz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı kürsüde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Akademik birikimini saha tecrübesiyle buluşturan tecrübeli isim, 1985 yılında faaliyete geçen Albaraka Türk'te üst kademelere tırmanarak 2002 ile 2009 yılları arasında kuruma genel müdürlük yaptı. Ardından Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği koltuğunda sektöre rehberlik etti. İzi silinmeyecek.

Cenaze töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

Osman Akyüz'ün cenazesi, 15 Eylül 2026 Salı günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene finans dünyasından çok sayıda banka genel müdürü, ekonomi bürokrasisi ve sevenlerinin katılması bekleniyor. Hayat Finans ailesi paylaştığı taziye mesajında, 40 yılı aşkın süre sektöre öncülük eden kıymetli yöneticilerini kaybetmenin acısını dile getirdi. Sevenleri vedaya hazırlanıyor.