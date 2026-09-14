Yıllar önce müzik piyasasına sürdüğü hareketli parçalarla hafızalara kazınan ünlü popçu, kalbini aynı sektörden bir isme kaptırarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Tuttu Fırlattı Kalbimi şarkısıyla tanınan Gökçe, bir kez daha dünya evine girdi. Ünlü sanatçının kiminle evlendiği ise hayranları tarafından merak ediliyor.

TUTTU FIRLATTI KALBİMİ ŞARKISIYLA TANINAN GÖKÇE KİMİNLE EVLENDİ?

Eğlenceli hit şarkılarıyla tanınan başarılı sanatçı, bir süredir beraber müzikal projelere de imza attığı Aras Yıldıran ile resmi olarak dünyaevine girdi. Müzik kariyerlerini ortak çalışmalarla da süsleyen ikilinin arkadaşlığı, zamanla aşka dönüşerek nikah masasında taçlanmış oldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SADE NİKAH TÖRENİNE KİMLER KATILDI?

Çiftin hayatlarını birleştirdiği bu özel merasime İstanbul ev sahipliği yaptı. Beşiktaş ilçesinde organize edilen düğün töreninde gösterişten uzak durulurken, salonda yalnızca gelin ve damadın aile üyeleri ile en yakın dostları hazır bulundu. Mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan çiftin tören esnasında çekilen kareleri, davetliler aracılığıyla kısa sürede sosyal medya platformlarına yansıdı.

ŞARKICI GÖKÇE DİNÇER'İN İLK EŞİ DİŞ HEKİMİ BÜLENT GENÇER KİMDİ?

Sanatçının ikinci kez evlilik kararı almasının ardından, geçmişte yaşadığı beraberlik de yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, diş hekimi olarak görev yapan Bülent Gençer ile uzun yıllar süren bir evlilik yaşamış, ancak bu ilişki 2024 senesinde alınan ortak boşanma kararıyla resmi olarak noktalanmıştı.

"MERAKTAN EVLENDİK" DEDİĞİ 11 YILLIK İLİŞKİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Gökçe Dinçer, yurtdışında herhangi bir tören veya kutlama yapılmaksızın kıyılan ilk nikahına dair geçmişte oldukça samimi itiraflarda bulunmuştu. On bir sene boyunca devam eden bu birlikteliğin başlangıcını tamamen içgüdüsel bir tercih olarak tanımlayan popçu, o dönemi şu sözlerle özetlemişti: "Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü"