Müşteri operasyonlarını yönetmek ve şube içi nakit akışını yürütmek üzere gişe memuru kadrolarına ağırlık veren özel bankalar, ilanlarını peş peşe yayımladı. DenizBank, Garanti BBVA, QNB, TEB, Anadolubank ve Türkiye Finans, farklı şehirlerdeki operasyon noktaları için yeni çalışma arkadaşları arıyor. Rekabet kızışıyor.

Finans dünyasının ilk basamağı kabul edilen gişe hizmetleri, şube müdürlüğüne kadar uzanan geniş bir terfi yolu sunuyor. İlanları yakından inceleyen adaylar, kendi mezuniyet alanlarına uygun pozisyonlara yönelerek başvuru adımlarını tamamlıyor. Zaman daralıyor.

Gişe memuru alımı yapan bankalar hangileri?

Gişe memuru alımı yapan bankalar arasında DenizBank, Garanti BBVA, QNB, TEB, Anadolubank ve Türkiye Finans bulunuyor.

Banka Pozisyon Aranan temel kriter DenizBank Gişe görevlisi Lisans mezunu, tercihen 2 yıl tecrübe Garanti BBVA Müşteri deneyim yetkilisi Ön lisans veya lisans mezuniyeti QNB Gişe yetkilisi Lisans diploması, kuvvetli iletişim TEB Bireysel bankacılık / gişe Bankacılık alanında yeni mezun Anadolubank Gişe elemanı 4 yıllık örgün lisans mezuniyeti Türkiye Finans Şube gişe yetkilisi İİBF mezuniyeti, katılım bankacılığı ilgisi

Her kurum kendi operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı kriterler uyguluyor. Portföyünü genişletmek isteyen katılım ve mevduat bankaları, mülakat takvimlerini resmi sayfalarında güncelliyor.

Banka gişe memuru başvuru şartları neler?

Banka gişe memuru olmak için adayların üniversitelerin iktisat, işletme, bankacılık ya da iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olması bekleniyor.

Genel şartlarda müşteri odaklı hizmet anlayışı, diksiyon düzgünlüğü ve takım çalışmasına yatkınlık başı çekiyor. Erkek adaylarda askerlik görevini bitirmiş veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olma kuralı aranıyor. Bireysel emeklilik aracı kurum lisansı (BES) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisans belgeleri değerlendirmelerde büyük avantaj sağlıyor. Temel bilgisayar programlarına hakimiyet ise vazgeçilmez kriterler arasında sayılıyor. Yetenekler yarışıyor.

Banka personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Adaylar personel alımı başvurularını bankaların resmi insan kaynakları portalları ile kariyer.net gibi yetkili iş ilanı platformları üzerinden çevrim içi tamamlıyor.

Başvuru ekranına bağlanan adaylar, öz geçmiş bilgilerini eksiksiz yükleyerek şehir ve unvan tercihini sisteme kaydediyor. İncelemeden geçen adaylar önce genel yetenek sınavına, ardından mülakat aşamasına davet ediliyor. Süreç titizlikle ilerliyor.