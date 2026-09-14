Televizyon izleyicilerinin pazartesi akşamları yakından takip ettiği projelerden olan Altı Üstü İstanbul'un akıbeti belli oldu. Dizi takipçileri, haftalık televizyon takviminde yapımın yer alıp almadığını teyit etmek adına araştırmalarına hız verdi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EKRANLARDA OLACAK MI?

Projenin sıkı takipçilerini sevindirecek haber, televizyon yönetiminin paylaştığı resmi yayın akışıyla doğrulandı. Açıklanan takvime göre, sevilen yapım 14 Eylül Pazartesi gecesi yepyeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yani dizinin ertelenmesi veya yayın akışından kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Karakterlerin hikayesindeki son gelişmeler bu akşamki bölümde izleyiciye aktarılacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Akşam kuşağının iddialı yapımı, saat tam 20.00 itibarıyla seyircisiyle buluşacak. Ekran başındakiler, ana haber bülteninin hemen bitiminin ardından dizinin yeni bölümü için televizyonlarının karşısına geçebilecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA VE HAFTANIN HANGİ GÜNÜ YAYINLANIYOR?

Haftalık periyotta sürekli aynı gün izleyiciye sunulan televizyon serisi, NOW TV frekansında yayın hayatına devam ediyor. Proje her hafta standart olarak pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, güncel bölüm fragmanlarını, olası güncellemeleri ve yayın saatlerini yine NOW TV'nin resmi dijital platformları üzerinden anlık olarak kontrol edebiliyor.