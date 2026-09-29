Son Mühür/ Beste Temel- Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer Zeynel Emre'ye "Yeni Parti'yi millet kurdu, adını da millet koydu dediniz. Fon kriziyle Yeni Parti'nin milletle olan önemli sınavlarından biri olarak değerlendirirsen 15 maddelik bir teklifiniz mevcuttu bu teklifle sizce anı kurtarmak planı mı yoksa Türkiye finansında yeni sistemin miladı olarak değerlendirilebilir mi? İkinci sorum da sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin hazinenin bildirdiği hesaba paranın iade edildiği söylendi. Para iade edilmiş olabilir ama kamuoyunun asıl merak ettiği bu paranın nasıl kazanıldığı sorusunun cevabı olacak mı sizce?" diye sordu.

"Bize gelen mailleri mektupları çağrıları görseniz içiniz parçalanır"

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre Dilek Ataseven Yüzer'in sorularına şu sözlerle cevap verdi;

"Bizim tespitimiz ortada örgütlü suç olduğu. Yani birden fazla kez farklı farklı isimlerin kamu yetkisine hazi kimselerle işbirliği içerisinde vatandaşları dolandırdığı fon soygunuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada mesele sadece hortumlanan paranın iadesiyle sınırlı tutulamaz. Kaldı ki orada başvurup ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum derseniz de savcılığın sizin hakkınızda yapacağı işlem, mahkemenin vereceği kararlardan öte de kanun hükmüne göre iki katını yatırmanız lazım. Kanun çok açık yani bu ortaya çıktı ben yaptığımı iade ettim şeklinde bir açıklama olamaz. Bizim tabii öncelediğimiz başlıklardan biri de böylesi bir ekonomik kriz içerisinde 500 bine yakın doğrudan, dolaylı 2 milyon insan kimisi 300, bin kimisi 500 bin yatırmış... İnanın bize gelen mailleri mektupları çağrıları görseniz içiniz parçalanır. Kimisi son birikimini vermiş, kimisi hayal kurmuş burası değerleniyor çıkacağım araba alacağım diye."

"Milletin vergileriyle karşılanamaz"

"Bir defa bu insanlara ödemeler yapılması lazım. Ödemelerin başlaması lazım. Ve bizim verdiğimiz kanun teklifinde de mecliste buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Zaten millet dolandırılmış bir de bunu millet ödeyemez. Bunu bizzat dolandırıcılığın içinde bulunan kimselerin mal varlığı ile karşılamak zorundasınız. Hakkaniyet böyle sağlanır. Yoksa sizin verginizle vatandaşın vergisiyle onlarla bu kaynaklar karşılandığında ikinci bir büyük hukuksuzlukla karşılanmış olursunuz. Biz teklifi verirken de yine bunun dünyadaki örneklerini inceledik ve bu yapılabilir yani önceliğin buna verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.