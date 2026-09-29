Son Mühür- Sermaye piyasalarında haftalardır devam eden hareketlilik, siyaset ve finans dünyasının odağındaki isimlerin attığı kritik bir adımla yeni bir boyut kazandı.

Borsa İstanbul’da Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleriyle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, tartışmalara konu olan yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade etti.

Ekonomim'in haberine göre; para, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bildirdiği banka hesabına aktarıldı.

Milyarlık işlemler kulisleri hareketlendirdi

Süreç, portföy yönetim şirketlerine ve fon hareketlerine yönelik incelemelerin ardından gündeme gelmişti.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerine başlangıçta 163 milyon 46 bin liralık yatırım yaptı.

Hisselerin satışından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde edildiği iddia edildi.

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlere ilgili öne sürülen bu rakamlar, henüz resmi makamlarca onaylanmış kesin işlem dökümleri olarak henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

131 fon tasfiye ediliyor

Gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasadaki dengeleri korumak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Kurul, 17 Eylül tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşı (MKK) verileri, söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.