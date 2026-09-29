Melis Sütşurup fon iddiası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet soruşturmasının gölgesinde büyüdü. Soruşturmada Melis Sandal'ın adı geçiyor, mal varlığına da tedbir konuldu. Mahkeme kararı ise ortada yok.

29 Eylül'de sahneye Sandal'ın kendisi çıktı. Dubai'deki oturum izni tartışması da aynı gün alevlendi.

Melis Sütşurup hakkındaki iddia nedir?

İddiaya göre Melis Sütşurup Sandal, tasfiye kararı verilen fonlardan 3 ay içinde 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın tutarı çekti. Haberlerde bu paranın fon soruşturması başlamadan Dubai'ye taşındığı da öne sürüldü.

Çiftin soruşturmalardan önce Dubai'den oturum izni için başvuru yaptığı ve Melis Sandal'ın henüz Türkiye'ye dönmediği de iddia edilenler arasında. Bu iddiaların hiçbirine mahkeme onayı gelmedi.

Sandal ve avukattan yanıt

Melis Sandal'ın avukatı 28 Eylül'de 11 milyarlık çıkış iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında tarih ve tutarlarıyla durduğunu, yatırımların hâlâ fonlarda olduğunu, fonlar kapatıldığı için erişilemediğini söyledi. Müvekkilinin kazançlı değil, diğer yatırımcılar gibi mağdur olduğunu savundu. Avukatın Dubai iddiasına yanıtı da net: Yüklü bir para transferi yapılmadı, yurt dışı ödemeler çocuğun eğitimi ve konut alımına ait.

Mustafa Sandal ise 29 Eylül'de sosyal medyadan konuştu. Eşiyle karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işinin bulunmadığını söyledi. 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu, başka bir gelirinin bulunmadığını hatırlattı. Dubai'deki Golden Visa'yı Melis'in oğlu orada okuduğu için eş sıfatıyla aldığını anlattı.

Güncel durum ve tedbirler

Soruşturma sürüyor. Melis Sandal'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de aktarılıyor.

Başlık Bilgi Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlığı Aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet İddia edilen tutar 11 milyar 126 milyon lira üzeri, son 3 ay Tedbir talebi 106 kişi ve kuruluş (46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişi) Mal varlığı Tedbir konuldu

Avukatın açıklamasına göre Melis Sandal, çocuğunun eğitimi nedeniyle yurt dışında. Gözaltı ya da tutuklama bilgisi paylaşılmadı. Süreç açık, taraflar geri adım atmıyor.