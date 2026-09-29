Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar doğrudan yargıya taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hedefteydi; iddiaların sahibi ise TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Bakanlık cephesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı.

Lojman polemiğinde "Kira Sözleşmesi" resti

Sosyal medyada yayılan konut kiralama iddiaları tansiyonu bir anda yükseltti. Ahmet Şık'ın öne sürdüğü ifadelere Bakan Gürlek’in avukatı Abdullah Adır sert bir dille karşılık verdi. Paylaşımları tamamen mesnetsiz buldu.

Gürlek ailesinin Bakanlığa ait resmi lojmanda ikamet ettiğini belirten Adır, herhangi bir özel konut kiralamasının söz konusu olmadığını söyledi. Çıkan söylentileri net bir dille yalanladı. Ardından masaya açık bir rest koydu:

"Gazetecilik belgeye, milletvekilliği sorumluluğa dayanır. Elinde kira sözleşmesi ve ödeme belgesi olan derhal kamuoyuyla paylaşsın."

"İtibar suikastına karşı hukuk mücadelesi"

Konu sadece ceza davasıyla sınırlı kalmıyor. Avukat Abdullah Adır, yapılan açıklamaların doğrudan kişilik haklarını hedef aldığını vurguladı. Bu gerekçeyle ek olarak manevi tazminat davası da açıldı.

Olayı bir "itibar suikastı" olarak niteleyen savunma kanadı, iddia sahiplerinin yargı önünde hesap vereceğini dile getirdi. Sürecin her aşamasının titizlikle takip edileceği bildirildi.

Gözler şimdi Ahmet Şık'tan gelecek olası hamleye ve yargıdan çıkacak karara çevrilmiş durumda.

