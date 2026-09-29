Son Mühür- Fon soruşturması tüm ülkeyi kasıp kavururken olay sanatçı camiasına da sıçradı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından ortalık iyice alevlenmişti. Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının 11 milyar 126 milyon 528 bin TL ile anılmasından ardından açıklama yapmış ve "Benim alnım ak!" diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti.

Dubai başvurusu gündeme geldi

Bu açıklamaların ardından Sabah’ın haberine göre, Sandal’ın fon soruşturması başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Sandal, geçtiğimiz günlerde bir konser için yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiğinde Dubai polisi tarafından durduruldu ve ülkeden çıkışına izin verilmedi. İşlemleri tamamlanana kadar iki gün Dubai’de kalan Mustafa Sandal, ardından özel jet kiralayarak yurt dışındaki konserine yetişti.

Melis Sütşurup Sandal hakkında da iddia

Eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği de iddialar arasında yer aldı. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Sandal’dan “ortaklık” açıklaması

Gözlerin üzerinde olduğu Mustafa Sandal ise, eşi Melis Sütşurup Sandal ile karı kocalık haricinde maddi anlamda ortaklıklarının bulunmadığından ve müzikten başka hiçbir gelirinin olmadığından bahsetti.

“Dubai meselesi”ne açıklık getirdi

Gündemde bomba etkisi yaratan 'Dubai' meselesine de açıklık getiren Sandal, "Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor" dedi.

Özgür Demirtaş’tan sert tepki

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayda bir tepki de Özgür Demirtaş'tan geldi. 'Yazıklar olsun' diyerek tepki gösteren Özgür Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"O parayı CEZASI ile geri ödeyeceksiniz.

1) O 11 Milyarı geri ödeyeceksiniz

2) Bir tane daha 11 Milyar geri ödeyeceksiniz.

Yoksa Etkin pişmanlıktan yararlanamayacaksınız.

Yazıklar olsun size"