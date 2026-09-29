Son Mühür - Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıra yine bir sosyal medya içerik üreticisinin oldu. YouTube ve Instagram platformlarında 'Atik Ailesi' adıyla tanınan kanaldan Burcu Atik, 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruşluk vergi tahakkuku ile listenin birinci sırasına yerleşti.

Listede ikinciliği ise 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş vergi tahakkuku ile lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren Gülçe Öztürk aldı. Aşçıları ve gastronomi kültürüyle tanınan Bolu'da bir restoran işletmecisinin, doğa ve kamp videoları üreten bir kanalın gerisinde kalması dikkat çekti. Öte yandan listedeki bazı mükellefler ise bilgilerinin açıklanmasını istemeyerek isimlerinin gizlenmesini tercih etti.

Vergi tahakkukunda bir yılda %54'lük artış

Atik Ailesi, 2024 vergilendirme döneminde de Bolu'da vergi rekortmeni olmuştu. Bir önceki yıl açıklanan listede Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisiyle ilk sırada yer alırken; onu vinç kiralama sektöründen Osman Kayışoğlu (7,5 milyon TL) ve Şükrü Zengin (6,67 milyon TL) takip etmişti.

Bir yıllık süreçte ödenen vergi miktarının 8,2 milyon liradan 12,6 milyon liraya yükselmesi, yaklaşık yüzde 54'lük bir artışa işaret etti. Bu sonuçla birlikte ilk kez bir sosyal medya içerik üreticisi kentte üst üste iki yıl vergi şampiyonu olmayı başardı.

Sıhhi tesisat ustalığından 4 milyon aboneli kanala

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşan aile, 2018 yılından bu yana doğa ve kamp içerikleri üretiyor. YouTube serüveninden önce sıhhi tesisat ustalığı yapan 1975 doğumlu Özgür Atik kamera karşısında yer alırken; kurgu, montaj ve çekim süreçlerini ekran arkasında kalan Burcu Atik yürütüyor.

Pandemi dönemiyle birlikte doğaya kaçış trendinin artması, kanalın izlenme sayılarını ivmelendirdi. YouTube'da 4 milyon aboneyi deviren ve videoları toplamda 1,3 milyardan fazla izlenen aile, Instagram'da da 3 milyona yakın takipçiye ulaştı.

Ailenin 'Maniac' yazılı sarı MAN markalı kamyon karavanı kanalın simgesi haline gelirken, yoğun karda odun sobalı karavanla çekilen kamp videosu 33 milyon izlenmeyi aştı. Instagram'da paylaştıkları bir çadır kurma videosu ise 44 milyon izlenmeye ulaşarak aileye yurt dışından da geniş bir kitle kazandırdı.