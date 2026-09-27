Son Mühür- Siyasi geleceğine Yeni Parti çatısı altında devam eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, belediyeye ait 17 adet taşınmazının satışı için düğmeye basmıştı.

Kırgöz'e, eski partisi CHP'den tepki gecikmedi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay, ''Dikili'nin geleceği satılık değildir'' uyarısında bulundu.

O paralar nereye harcandı?



Dikili Belediyesi’nin 17 taşınmazı toplam 122 milyon 650 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığına dikkat çeken Erkut Tamay,

Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e seslenerek,

“Kaç taşınmaz sattınız, kaç lira gelir elde ettiniz, bu paraları nereye harcadınız?” diye sordu. “Dikili’nin geleceğini satarak koltuğunuzu sağlamlaştıramazsınız” vurgusunda bulunan mimar Erkut Tamay,

Dikili’nin ihtiyacının arsa satışı değil, yatırım, üretim, istihdam ve kalıcı gelir kaynakları olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar sattıklarınız yetmedi mi?



Belediyelerin elindeki arsaların ve arazilerin yalnızca kısa vadeli gelir elde etmek amacıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tamay, taşınmazların kentin geleceğine yönelik stratejik varlıklar olduğuna dikkat çekti.

Yerel yönetimler uzmanı Erkut Tamay,

''bugüne kadar sattığınız taşınmazlar yetmedi mi? Dikili Belediyesi’nin elindeki kamu taşınmazlarını satmaya neden doymuyorsunuz?” ifadeleriyle satış kararına olan tepkisini dile getirdi.