Piyasada bir süredir devam eden kısmi durgunluk ve istikrar havası, yerini bütçeleri kelimenin tam anlamıyla darmadağın edecek yeni bir döneme bırakıyor. İstasyonlardaki tabelaların değişmesine artık sayılı günler kaldı.

Fiyatları Tutan O Görünmez El Çekiliyor

Dünya genelinde petrol kaynarken bizim istasyonlarda rakamların çok fazla oynamamasının tek sebebi, devletin uyguladığı bir nevi kalkan sistemiydi. Eşelmobil adıyla hayatımıza giren bu sistem sayesinde, zamların büyük kısmı devletin alacağı vergiden düşülerek eritiliyordu. Fakat 30 Eylül gece yarısı itibarıyla bu koruyucu şemsiye kapanıyor. İlgili kurumlardan yeni bir erteleme kararı veya farklı bir geçiş formülü duyurulmadı. Şemsiye kapandığı an, aylardır biriken o korkunç maliyet fırtınası doğrudan İzmirlinin cüzdanına vuracak.

Tek Bir Depoda 624 Liralık Büyük Yıkım

Ekim ayına girdiğimiz ilk saatlerde, benzinli araç sahiplerini tam bir kabus bekliyor. Pompa fiyatlarına tek seferde litre başına 12,48 liralık o devasa artış eklenecek. Diyelim ki sabah Karşıyaka'dan Konak'a geçeceksiniz ve benzin ışığınız yandı. Ortalama bir otomobilin 50 litrelik deposunu doldurttuğunuzda, pompacıya vereceğiniz para eskiye göre tam 624 lira daha fazla olacak. Eğer aracınızın yakıt kapasitesi 100 litre ise o ek ödeme bir anda 1.248 liraya fırlayacak. Hayat pahalılığıyla zaten boğuşan İzmirli için bu ekstra yük, hafta sonu gezmelerini bile lüks haline getirecek kadar ağır.

Motorine Tanınan Fırsat Benzine Çok Görüldü

Sürücülerin kafasını en çok kurcalayan mesele ise çifte standartlı yaklaşım. Ağustos ayında dizel araçlar için yapılan düzenlemede, üretim sekteye uğramasın diye zamlar aylık 3 liralık minik parçalara ayrılmıştı. Mazotta işleyen bu basamaklı sistem, maalesef benzin için masaya bile getirilmedi. Arada yumuşatıcı bir formül olmadığı için, vergi desteğinin bittiği saniye o yüklü fark direkt fiyatlara yansıtılacak. İzmirli sürücülerin tek tesellisi, ay sonu gelmeden yetkili mercilerden çıkabilecek sürpriz bir karar ihtimali.