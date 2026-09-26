Çeşmeli eğitimci Mustafa Boran Durgun’un Çeşme’de unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Çeşme’de yaşayan üniversite öğrencilerini bir araya getiren Durgun spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren renkli bir etkinlikte buluşturdu. Mustafa Boran Durgun’un düzenlediği organizasyonda gençler, dünyada hızla yaygınlaşan ve Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi gören padel sporunu hem yakından tanıma hem de deneyimleme fırsatı buldu.

Hem spor hem de sahil bir arada

Alfie The Padel Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı organizasyon kapsamında öğrenciler, padelin temel kurallarını öğrenerek kortta keyifli anlar yaşadı. Padel etkinliğinin ardından gençler Çeşme’nin eşsiz denizi ve sahilleriyle buluşarak günün tadını çıkardı. Böylece spor, sosyal yaşam ve deniz turizmini aynı gün içerisinde bir araya getiren farklı bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.

Padel sporu nedir?

Padel, tenis ve squash sporlarının birleşiminden oluşan, genellikle dört kişiyle (çiftler halinde) oynanan dinamik bir raket sporu olarak biliniyor. Padel ve tenis; kort yapısı, raket türü, top özellikleri ve oyun kuralları bakımından birbirinden ayrılıyor.