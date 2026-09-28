Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da sosyal belediyecilik projeleriyle saha çalışmalarını sürdürüyor.

Ailelerin eğitim masraflarına katkıda bulunmak için verilen destek paketinde; kırtasiye kartından beslenme kolilerine, ulaşım bursundan üniversitelilere sunulan cep harçlığına kadar birçok imkan yer alıyor.

Kırtasiye kartı ile hem ailelere hem esnafa nefes

Eğitim harcamalarının artması üzerine hayata geçirilen Kırtasiye Kartı Projesi, bu dönemde de velilerin yükünü azalttı.

Son iki eğitim-öğretim yılını içeren süreçte 199 ayrı haneden toplam 291 öğrenciye ulaşıldı.

Toplamda 672 bin TL değerindeki destek sayesinde öğrenciler ihtiyaç duydukları okul gereçlerini doğrudan kent esnafındaki işletmelerden satın aldı. Böylece proje, yerel ekonomiye katkı sağladı.

Beslenme çantaları evlere düzenli teslim ediliyor

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan aileler için başlatılan "Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması" projesi de hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde belirlenen öğrencilerin bir haftalık beslenme ihtiyacını karşılayacak gıda koli ve paketleri, belediye ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Uygulamayla geçtiğimiz eğitim döneminde her ay ortalama 130 öğrencinin beslenme ihtiyaçları karşılandı.

Uzak köylerden gelen öğrencilere ulaşım bursu

İlçe merkezine uzak noktalar ile çevre köylerde ikamet eden çocukların okula erişim sorunu, nakdi ulaşım desteğiyle çözüme kavuştu.

Arvalya, TOKİ ve köy bölgelerinde yaşayan, aylık ortalama 85 öğrencinin yol masrafları için geçtiğimiz dönem toplam 1 milyon 659 bin TL destek verildi.

Üniversiteliye ilk harçlık, mahallere gezici öğrenci otobüsü

Lise eğitimini tamamlayıp ilk kez üniversiteye başlayacak olan gençleri de unutmayan belediye, 2025 yılı verilerine göre yükseköğretime başlayan 45 öğrenciye toplam 112 bin 500 TL tutarında "İlk Cep Harçlığı" verdi.

Diğer yandan Atatürk, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde konuşlandırılan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü uygulaması bu dönem de aktif olacak.

Gezici otobüsler sayesinde öğrenciler, gün ortasında uygun fiyatlı ve sağlıklı öğle yemeğinden yararlanabiliyor.

"Ekonomik sıkıntılardan en çok çocuklarımız etkileniyor"

Hayata geçirilen projeleri ve eğitim destekleri hakkında konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik krizden en ağır etkilenen kesimin çocuklar olduğuna dikkat çekerek;

"Dayanışma bizim tüm sosyal belediyecilik projelerimizin olduğu gibi eğitim, çocuk ve genç odaklı sosyal belediyecilik projelerimizin de temelini oluşturuyor.

Çünkü ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok çocuklarımız etkileniyor.

Biz 2019 yılından bu yana belediyeciliği yol yapmanın, taş döşemenin çok ötesinde gören bir anlayışla çalışıyoruz.

Önce merkezden uzakta yaşayan öğrencilerimiz için Ulaşım Desteği’ni hayata geçirdik.

"Çocuklarımızın eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırdık"

Velilerimizin hesabına aylık yol parasını yatırarak çocuklarımızın eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırdık.

Sonrasında ekonomik krizin en çok mutfakları ve anneleri etkilediğini gördük.

Anneler çocuklarının beslenme çantalarını kendi elleriyle hazırlayabilsin diye Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması ile beslenme kolilerini ailelerimize ulaştırdık.

Beslenme çantası çağını geçen çocuklarımız için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile bir öğün yemek desteği sağladık.

Beslenme çantalarının yanı sıra okul çantalarına da Kırtasiye Kartı ile destek olduk. Üniversiteye giden gençlerimize İlk Cep Harçlığı desteği verdik.

"Ekonomik zorluklara rağmen sürdürmekte kararlıyız"

2019 yılında başladığımız ve ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım geliştirdiğimiz bu projeleri, yaşadığımız tüm ekonomik zorluklara rağmen sürdürmekte kararlıyız.

Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız bunun için var." ifadelerini kullandı.