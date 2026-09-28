Son Mühür- Türkiye günlerdir, fon krizinin yarattığı depremin artçı sarsıntılarına sahne oluyor. Ekonomide başlayan fırtınanın siyaset kurumuna ilk yansıması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aile eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası oldu.

455 bin 758 mağdurun bulunduğu krizde, tasfiyesine karar verilen fonlarda kimlerin haksız kazanç sağladığına yönelik soruşturma ise hız kesmeden devam ediyor.

Krizin siyasi ayağına yönelik olarak en somut teklif, 'Siyasi ahlak yasası' tartışmalarını yeniden başlatan CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

Herkes eteğindeki taşı döksün...



Önceki hafta Meclis’te bir çağrı yaptığını ve herkesin eteğindeki taşları dökmesini istediğini hatırlatan Kılıç,

''Ben hazırım, 24 yıllık bir hukukçu ve 27 yıllık aktif siyasetçi ve 8 yıllık milletvekiliyim.

Partisi, görevi, unvanı ne olursa olsun; milletvekillerinin ve yakınlarının mal varlıkları araştırılsın, hesapları incelensin.

Kim, ne zaman, nasıl, hangi yollarla zenginleşmiş tüm Türkiye görsün.

İşte o zaman, kim siyasete neyle girdi, bugün neye sahip? Kim muhteris, kim kanaatkâr? Millet görsün, millet karar versin.

Siyaset zenginleşme kapısı değil, millete hesap verme sorumluluğudur.

Meclis’teki tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle Siyasi Ahlak Yasası çıkarılsın.

Herkes hesabını millete versin'' çağrısında bulundu.



Abant Kampı'nda da gündem maddelerinden biriydi...



Sevda Erdan Kılıç'ın 'siyasi ahlak yasası' teklifi, CHP'nin hafta sonu gerçekleştirdiği Abant Kampı'nda gündem konularından biriydi.



CHP Grup Başkanı Faik Öztrak,

''Gelir dağılımı bozuldukça ahlak bozuluyor. Bu gidişi önlemeye önce kendi evimizden başlamalıyız'' hatırlatmasında bulunarak,

''Siyasetin finansmanı saydam olmalı. Kamu kaynaklarının kullanımında her kuruşun hesabı verilmelidir. Hiçbir makam, hiçbir siyasi veya bürokratik bağlantı kişileri denetimden ve hesap vermekten azade kılamaz. Temiz siyasetin, herkes için bağlayıcı kurallarla güvence altına alınması mutlaka gerekir. Bunun için kapsayıcı bir Siyasi Ahlak Yasası’nı ülkemizin bekası için olmazsa olmazlardan biri olarak görüyoruz'' açıklamasında bulunmuştu.