Son Mühür / Yağmur Daştan - Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve YENİ Partili belediye başkanlarından bazılarının katıldığı toplantı sonrası siyaset kulisleri dalgalandı. Organizasyonun il başkanlığı tarafından tepkiyle karşılandığı ileri sürülürken Başkan Işık, yaşananları Son Mühür’e anlattı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geçtiğimiz günlerde Kars ziyareti yaptıklarını ve bu izlenimleri paylaşmak ve ilçeler arasındaki diyaloğu kuvvetlendirmek için bir araya geldiklerini aktaran Işık, toplantının gizli bir anlam taşımadığını vurgulayarak parti içi ayrışma söylentilerini yalanladı.

“Gizli toplantıyı belediye tesisinde yapmazsınız değil mi?”

Genel Başkan Özel’in davetiyle Kars’a gittiğini söyleyen Başkan Işık, “Ben de Karslı olduğum için oradaki programlara katıldım. Döndüğümde orada gördüklerimi de arkadaşlarıma anlatayım diye 18 Yeni Partili belediye başkanını davet ettim. Katılan, katılamayan oldu. Ulaşamadığım oldu. Neticede onlarla Kars izlenimlerimi anlattım. Bu kadar, başka da bir şey yoktu. Bu tür durumlarda gizli bir şey yapmaya kalkarsanız zaten alenen yapmazsınız. Yani gizli bir toplantı yapsanız belediye tesisinde yapmazsınız, değil mi? Bundan sonra toplantıların devamını da getirme kararı aldık. Çünkü aşağı yukarı birkaç kişi hariç herkesin abisiyim. Bu yüzden yani keyifli bir toplantıydı. Bundan sonra da arkadaşlarımız sırayla, gerekirse bir daha ben yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Hiç kimsenin öyle bir niyeti yok"

“Toplantıların amacı ne olacak?” sorusuna da yanıt veren Başkan Işık, “Şu anda bir dağınıklık var. Bizim kenetlenmiş olarak durmamız gerekiyor. Aynı partinin belediye başkanlarıyız. Bundan doğal daha ne olabilir? Zaten bir oluşum ya da bir kalkışma ya da farklı bir düşünce olsa böyle alenen yapılmaz. Hiç kimsenin öyle bir niyeti yok. Hiç öyle bir konuşmaya girilmedi. Bize sorulmadan yazılanları biz de tartıştık aramızda, güldük geçtik sadece” ifadelerini kullandı.

“Her çağırdığı yerde varız, o da her çağırdığımız yerde var"

“İl yönetimi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan koordinasyon eksikliği” iddialarına da yanıt veren Başkan Işık, “İl başkanımızın her çağırdığı yerde varız, o da her çağırdığımız yerde var. Bir problemimiz de yok. Dediğim gibi, böyle bir oluşum olsa il başkanını hiç mi seven belediye başkanı yok? Ben 18 belediye başkanımızı davet ettim, müsait olanlar geldi. Ulaşamadığım bir arkadaşımız oldu. Onun dışında herkes ya geldi ya da mazeret bildirdi, problem yok. Zaten doğalı da budur, keşke haftada bir bir araya gelsek” diye konuştu.